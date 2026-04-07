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Erick Jacquin diz ter sido assaltado após criminoso quebrar a janela de táxi

Jacquin disse que não tinha aplicativos bancários no celular e que trocou as senhas das redes sociais

Estadão Conteúdo

O chef francês Erick Jacquin afirmou na segunda-feira, 6, ter sido assaltado por um criminoso que quebrou a janela do táxi em que ele estava e levou o seu celular.

"Infelizmente, isso faz parte do Brasil", disse Jacquin em um vídeo publicado no Instagram. Ele relatou o crime, mas não deu detalhes sobre quando ou em qual cidade ocorreu. Também não informou se registrou um boletim de ocorrência.

"Eu fui assaltado faz pouco tempo. Ele roubou meu telefone através do vidro de um táxi. Quebrou o vidro, pegou meu telefone e foi embora", afirmou o chef.

Jacquin disse que não tinha aplicativos bancários no aparelho e que trocou as senhas das redes sociais, mas alertou que os criminosos conseguiram acessar o seu WhatsApp e poderiam tentar aplicar golpes. "Eu não preciso de nada. Tudo o que acontecer, mandar mensagem para vocês, pede dinheiro, pede outra coisa, eu não preciso de nada. Não sou eu, é outra pessoa", afirmou.

O chef disse que está bem e aconselhou os seguidores a evitarem o uso do celular dentro de táxis. "Se cuida. Não faz igual eu, não mexe no telefone dentro do táxi, com o vidro do lado", afirmou.

Jacquin ficou conhecido no Brasil ao participar de reality shows culinários, como MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha, ambos exibidos pela Band. Ele também é dono de restaurante na capital paulista e em cidades da região metropolitana de São Paulo.

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