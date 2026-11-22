Equipe da USP instala sismógrafos para investigar tremores e explosões misteriosas em Barretos

Tremores e explosões misteriosas que assustam moradores e intrigam autoridades de Barretos, no interior de São Paulo, estão sendo investigados por uma equipe de especialistas da Universidade de São Paulo (USP). Atendendo pedido da prefeitura, a equipe do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) instalou quatro medidores de movimento subterrâneo no bairro Mais Parque, onde as ocorrências estão sendo registradas. O bairro planejado fica na zona norte da cidade, conhecida pela tradicional Festa do Peão de Barretos.

De acordo com a prefeitura, as ocorrências são registradas nas ruas MP 11 e MP 12, geralmente durante a madrugada. Os ruídos acontecem de forma episódica desde o início de novembro. Entre a noite de sexta-feira, 20, e a madrugada de sábado, 21, quatro novas ocorrências foram registradas. Alguns moradores chegaram a deixar as casas e se abrigar com parentes com receio de um possível dano nos imóveis.

Entre as hipóteses investigadas estão eventual acomodação de terra por se tratar de uma área que sofreu intervenções recentes para a instalação das três fases do loteamento urbano, choque de pressão nas redes de distribuição de água e abertura irregular de poços artesianos. Segundo a prefeitura, qualquer conclusão depende do resultado das análises.

A página do Brazil Earthquakes / Terremotos no Brasil, que acompanha de forma independente eventos sísmicos no País, registrou um tremor de magnitude entre 1.5 e 2.0 às 21h20 de sexta-feira. Segundo perfil da rede social, moradores reportaram tremor forte, sendo o maior do enxame sísmico (sequência de tremores em uma mesma região). Outro evento às 0h37 de sábado teve magnitude estimada de 0,8.

Por causa desses tremores, a prefeitura instalou um gabinete de crise no bairro e pediu ajuda a especialistas. De acordo com o geofísico Marcelo Belentani de Bianchi, professor da USP, os equipamentos vão ajudar a mapear a origem das vibrações. Conforme o município, Bianchi coordenou a equipe com quatro técnicos de campo que fez a instalação de três sismógrafos de longo período e um acelerômetro para movimentos fortes. O sistema já entrou em operação.

Terremoto está descartado

Na noite de sábado, 21, o prefeito Odair Silva (Republicanos) usou as redes sociais para tranquilizar os moradores. "Terremoto em Barretos: isso está descartado", diz em vídeo, gravado no bairro. "Assim que soube dos pequenos tremores e dos estrondos que estão acontecendo no Mais Parque, acionei imediatamente da Defesa Civil, através da nossa Secretaria de Ordem Pública, para que a gente estivesse monitorando o tempo todo."

O prefeito diz que também acionou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para saber se alguma obra estava causando a interferência e isso também foi descartado. Ele fez contato com a empresa que construiu o bairro, mas não há razão aparente para os fatos.

Conforme o prefeito, os equipamentos instalados pela USP registraram um dos tremores ocorridos neste sábado, 21. Os dados estão sendo analisados. "Até agora a gente vinha no achômetro, naquilo que muitas vezes a gente tinha intuição. A partir de agora, a ação é técnica. Vários equipamentos instalados em vários setores da cidade, equipamentos de última geração com altíssima tecnologia, para a gente encontrar uma resposta que acalente o coração das pessoas", disse, através da assessoria de imprensa.

Equipamentos de alta sensibilidade

O especialista em estrutura sismológica do IAG-USP, Jackson Calhau, diz que os equipamentos são capazes de registrar eventos de magnitude inferior a 1, a mais fraca da escala de tremores. "São supersensíveis, registram eventos que nem mesmo a população sentiu." Ele observou que uma resposta mais detalhada sobre o que está ocorrendo em Barretos vai exigir coletas durante três ou quatro semanas.