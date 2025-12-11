Capa Jornal Amazônia
Engavetamento com seis veículos deixa um morto e mais de 40 feridos na Dutra em SP

Estadão Conteúdo

Um homem morreu e ao menos 43 pessoas ficaram feridas após um engavetamento entre quatro caminhões, um ônibus e um carro na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 11.

De acordo com a RioSP, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 3h07 na altura do quilômetro 107. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente.

O motorista do ônibus não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo pertence a empresa Guanabara. Procurada, a Guanabara não respondeu a tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

Segundo a concessionária, cinco pessoas tiveram ferimentos moderados e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Taubaté. As outras 38 vítimas tiveram ferimentos leves. Além da RioSP e da PRF, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados e prestaram apoio à ocorrência.

Devido ao acidente, as faixas 1, 2 e 3 foram fechadas. A faixa 1 foi liberada às 7h03, mas as demais permanecem interditadas. Segundo a concessionária, por volta das 8h, o congestionamento na região era de aproximadamente 20 quilômetros.

