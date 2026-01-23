Capa Jornal Amazônia
Enem-USP 2026: Fuvest divulga a lista de candidatos aprovados na 1ª chamada

Estadão Conteúdo

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 23, os aprovados da primeira chamada do Enem-USP 2026, que oferece 1,5 mil vagas nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). O processo seletivo utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de ingresso na universidade.

As vagas são divididas entre Ampla Concorrência, Egressos de escola pública (EP) e Pretos, pardos e indígenas (PPI).

A lista de aprovados da 2ª chamada será publicada em 3 de fevereiro.

Os candidatos aprovados devem fazer a pré-matrícula virtual entre 8h de 27 de janeiro e 12h de 30 de janeiro, pelo site da USP. A efetivação da matrícula, obrigatória para todos que realizarem a pré-matrícula, ocorrerá de 8h de 23 de fevereiro a 12h de 25 de fevereiro. Apenas quem completar ambas as etapas garante a vaga.

