Enem 2026 tem 5 milhões de inscritos e registra maior número de candidatos desde 2022

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 5.055.818 inscritos, marcando o maior número de candidatos desde 2022. Este balanço preliminar foi divulgado nesta sexta-feira, 3, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O total de inscrições representa um aumento de 47,1% em relação à edição anterior do exame. Segundo o Instituto, o crescimento foi impulsionado por mudanças implementadas nesta edição, visando facilitar o acesso dos estudantes.

Entre as novidades, destaca-se a inscrição automática para os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Para participar, bastou que estes alunos acessassem a Página do Participante para confirmar os dados cadastrais e informar o município onde fariam a prova, além da língua estrangeira escolhida.

Ampliação da aplicação e datas das provas

O Inep também ampliou em 95 municípios a rede de aplicação do exame, medida que busca reduzir a necessidade de deslocamentos dos candidatos. As provas do Enem 2026 serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

Atendimento especializado no Enem

Também nesta sexta-feira, o Instituto disponibilizou o resultado das solicitações de atendimento especializado. Candidatos que tiveram o pedido negado poderão apresentar recurso até 3 de julho, com o envio da documentação comprobatória. O resultado dos recursos será divulgado em 10 de julho.

Principal porta de entrada para o ensino superior no País, o Enem é utilizado em programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).