Enel SP diz que número de consumidores sem energia cai para 345,2 mil

Estadão Conteúdo

A Enel SP atualizou para 345,2 mil o número de consumidores sem energia elétrica em sua área de concessão neste sábado, 13. O montante corresponde a 4,06% do total de clientes da distribuidora.

A maioria está na cidade de São Paulo, que tem 253,7 mil consumidores ainda desconectados. Segundo a empresa, desde a manhã da última quarta-feira, 10, tem sido mobilizada uma quantidade recorde de equipes, com quase 1,8 mil em campo para restabelecer o serviço.

