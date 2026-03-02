Enel SP diz que identificou gás inflamável no local de explosão na rua da Consolação

A Enel Distribuição São Paulo informou que constatou a existência de gás inflamável no local da explosão na Rua da Consolação, na capital paulista. A rede elétrica não foi danificada, segundo a empresa.

Em nota, a Enel informou que no local havia apenas cabos de energia e não equipamentos como transformadores.

A empresa disse também que as equipes da distribuidora atuaram prontamente e seguem no local para apoiar a recuperação da estrutura de alvenaria que foi danificada pelo incidente.