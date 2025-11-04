Enel SP diz que houve redução de 90% em interrupções no fornecimento de energia maiores que 24h

A Enel São Paulo apontou nesta terça-feira, 4, em reunião pública na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que houve redução de 90% nas interrupções no fornecimento de energia maiores que 24 horas, considerando o intervalo de novembro de 2023 até outubro de 2025. A empresa também diz que adotou ações "concretas e mensuráveis", desde ampliação de equipes até podas arbóreas, que impactam a fiação elétrica.

Na manhã desta terça, a diretoria do órgão regulador passou a avaliar o termo de intimação de 2024, que trata do relatório de eventuais "falhas e transgressões à legislação" na atuação da Enel SP.

A empresa apontou para diferentes melhorias, na avaliação dos seus representantes, incluindo o requisitos de mobilização de equipes em até 24 horas em contingências de nível extremo e indicadores relacionados a ocorrências emergenciais.

A conclusão da Aneel sobre esse processo é necessária para que a agência possa prosseguir com o pedido para a renovação da concessão em São Paulo.

'Surpresa quanto à postura'

A diretora da Aneel Agnes de Aragão da Costa disse que há "surpresa quanto à postura" da Enel São Paulo com a suposta resistência no reconhecimento das "deficiências que resultaram em reiterado desempenho insatisfatório da concessionária frente a situações de emergência". A diretora reforçou ainda que houve "flagrante ausência" de evolução do quadro da Enel SP em 2024.

A diretoria ainda não concluiu a votação, mas o indicativo é estender a análise para março de 2026.

Ao longo da sua análise, Agnes de Aragão da Costa, que é relatora, reconheceu que há "evolução concreta" na performance da Enel SP quanto aos itens contemplados no termo de intimação de 2024. Para ela, há sinalização de "avanços estruturais relevantes".

Por outro lado, apesar de avanços, a diretora detalhou que a empresa ainda performa abaixo da média das demais distribuidoras do Estado de São Paulo, tanto no Tempo Médio de Atendimento às Ocorrências Emergenciais (TMAE) quanto nas interrupções acima de 24 horas. O processo segue em discussão.