Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Enel SP diz que energia está 'voltando ao padrão de normalidade', quatro dias após vendaval

Estadão Conteúdo

Quatro dias após o forte vendaval que atingiu São Paulo, a Enel informou que o fornecimento de energia está "voltando ao padrão de normalidade" na região. Em nota divulgada neste domingo, 14, a concessionária afirmou que o restabelecimento dos serviço para os clientes afetados segue em andamento.

Segundo a Enel São Paulo, equipes técnicas atuam em casos mais complexos de reconstrução de rede, como trocas de cabos, postes e outros equipamentos. Também trabalham para atender solicitações de falta de luz.

No auge do ciclone extratropical, mais de 1,5 milhão de imóveis na Grande São Paulo ficaram sem energia. Desde a manhã de quarta-feira, 10, foram mobilizadas 1.800 equipes para responder aos efeitos do vendaval, o mais prolongado já registrado na região metropolitana, de acordo com a concessionária.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostraram que as rajadas atingiram um pico de 82,8 km/h no Mirante de Santana. Foi a primeira vez que a estação meteorológico teve uma sequência tão prolongada ventos superiores a 70 km/h, desde o início das medições do Inmet, em 2006. Na Lapa, a velocidade máxima chegou a 98,1 km/h, conforme radares do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vendaval

SP

energia

enel

comunicado

normalidade
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda