Enel reforça equipes por conta de alerta de tempestade com ventos de até 90 km/h na Grande SP

A Enel reforçou suas equipes e ativou o plano de contingência nesta sexta-feira, 7, diante do alerta da Defesa Civil para a formação de um ciclone extratropical que deve provocar ventos de até 90 km/h e chuvas fortes na Grande São Paulo entre esta sexta e o sábado, 8. O pré-alerta foi aberto às 9h30 e permanecerá válido por 72 horas, abrangendo todo o período crítico previsto pelos órgãos meteorológicos.

De acordo com boletins do tempo, as rajadas de vento devem variar entre 50 km/h e 90 km/h, acompanhadas de chuvas volumosas e descargas elétricas, o que aumenta o risco de queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

A distribuidora informou que equipes estão de prontidão em toda a área de concessão, que inclui 24 municípios da região metropolitana, entre eles a capital paulista. Em caso de necessidade, a empresa também vai disponibilizar geradores para serviços essenciais, como hospitais, e reforçou os canais de atendimento, com o call center preparado para dobrar a capacidade se houver aumento na demanda.

Atenção especial durante o Enem

No domingo, 9, durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Enel posicionará equipes técnicas próximas aos locais de prova para garantir resposta rápida em caso de falhas na rede elétrica. O centro de operações da companhia também está preparado para realizar manobras por telecomando, permitindo o restabelecimento imediato de energia em pontos prioritários.

Orientações de segurança

A Enel reforçou medidas de segurança durante tempestades.

Veja as orientações para a população:

Não se aproxime de fios partidos; Evite objetos metálicos como portões, postes, grades e semáforos; Desligue os equipamentos da tomada e mantenha-os longe da água; Busque abrigo seguro, distante de árvores, postes e fiações elétricas; Durante ventos fortes, evite áreas arborizadas, devido ao risco de quedas de galhos e descargas atmosféricas.

Em caso de falta de energia, a Enel orienta que os clientes priorizem os canais digitais para agilizar o atendimento:

Site: www.enel.com.br Aplicativo Enel São Paulo (iOS e Android) WhatsApp (21) 99601-9608 (assistente virtual Elena)