Enel diz que ainda não foi comunicada formalmente sobre processo de rompimento de concessão

Estadão Conteúdo

A Enel São Paulo informou no final da noite desta terça-feira (16) que, até o momento, não tinha sido formalmente comunicada sobre qualquer ato administrativo ou instauração de procedimento em relação à sua concessão por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), relacionado a notícias de que o órgão regulador já teria iniciado o processo para romper o contrato de concessão da empresa.

"A Enel São Paulo permanece à disposição das autoridades regulatórias e seguirá monitorando o desenvolvimento do tema, mantendo o mercado em geral devidamente informado", destaca a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia reafirma ainda seu compromisso de seguir prestando, com qualidade e eficiência, o serviço de distribuição de energia elétrica no âmbito de sua área de concessão.

Na terça, após reunião em São Paulo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital do Estado, Ricardo Nunes (MDB), anunciaram a abertura do processo de caducidade da concessão da Enel Distribuição São Paulo, o que impede a renovação do contrato.

