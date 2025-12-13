Enel diz ainda não ter sido notificada de prazo de 12 horas para restabelecer serviço em SP

A Enel informou hoje ainda não ter sido notificada da decisão liminar proferida pela Justiça de São Paulo, que deu até 12 horas para que a empresa restabeleça o fornecimento de energia na região metropolitana de São Paulo. A empresa mantém a previsão de normalização do serviço até o fim da noite de amanhã.

"A Enel Distribuição São Paulo não foi intimada da decisão e segue trabalhando de maneira ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia ao restante da população que foi afetada pelo evento climático", disse em nota enviada à Broadcast. A decisão da Justiça determina multa de R$ 200 mil por hora em caso haja descumprimento.

Desde a quarta-feira passada, 10, clientes da empresa sofrem com a falta de energia. Mais de 448 mil imóveis continuam sem energia na Região Metropolitana de São Paulo. Mais de 2,2 milhões de clientes chegaram a ficar no escuro.

A concessionária diz que o vendaval que atingiu a área da qual é responsável "foi o mais prolongado já registrado" na região e que mobilizou um "número recorde" de equipes em campo: 1,8 mil.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) solicitou a adoção de uma medida cautelar para que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspenda qualquer ato administrativo relacionado à renovação da concessão da Enel Distribuição São Paulo. O MPTCU considera necessária é a realização de estudos técnicos e econômicos para dividir da concessão da empresas com o objetivo de melhorar a eficiência e a qualidade do serviço prestados.