Enamed: MEC divulga universidades que sofrerão sanções por mau desempenho; veja lista
Em janeiro, o MEC já havia revelado que um terço dos cursos de Medicina no Brasil teve avaliação insatisfatória.
O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta terça-feira (17) a relação de instituições de ensino superior que serão alvo de sanções. A medida é resultado do baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).
A pasta classificou as universidades em diferentes grupos, considerando o nível de proficiência e o percentual de estudantes aprovados no Enamed. As medidas impostas variam, incluindo desde a proibição de vestibular até a suspensão de novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
O Enamed, que substituiu o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para o curso de Medicina, avalia as instituições com notas de 1 a 5. As notas 1 e 2 são classificadas como insuficientes. Em janeiro, o MEC já havia revelado que um terço dos cursos de Medicina no Brasil teve avaliação insatisfatória.
Associação critica medidas do MEC
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) expressou preocupação com as sanções aplicadas pelo MEC. A entidade alertou, em nota, que tais medidas podem desequilibrar o sistema regulatório e prejudicar a relação de confiança entre o governo e as instituições de ensino.
"Quando não há clareza nos critérios e se prioriza apenas a punição, perde-se a capacidade de promover a melhoria efetiva do ensino superior", declarou Janguiê Diniz, diretor-presidente da ABMES.
O primeiro grupo de universidades sancionadas
O primeiro grupo inclui as universidades que obtiveram conceito 1 e tiveram menos de 30% de estudantes proficientes. Elas serão impedidas de matricular novos alunos, abrir novas vagas e celebrar contratos do Fies, além de terem suspensão ou restrição de participação em programas como o ProUni.
As instituições que se enquadram neste grupo são:
- Universidade Estácio de Sá
- União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)
- Centro Universitário de Adamantina
- Faculdade de Dracena
- Centro Universitário Alfredo Nasser
- Faculdade Metropolitana (Unnesa)
- Centro Universitário Uninorte
- Centro Universitário Estácio do Pantanal (Unipantanal)
Segundo grupo: redução de 50% das vagas
As universidades do segundo grupo registraram nota 1 e apresentaram entre 30% e 40% de estudantes proficientes. Para elas, a medida implica na redução pela metade do número de vagas no vestibular, suspensão de processos para ampliação de vagas e impossibilidade de novos contratos do Fies, além de restrições a programas como o ProUni.
As instituições afetadas são:
- Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac)
- Universidade Brasil
- Universidade do Contestado
- Universidade de Mogi das Cruzes
- Universidade Nilton Lins
- Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado)
- Centro Universitário das Américas
- Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
- Centro Universitário CEUNI-FAMETRO
- Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
- Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá)
- Faculdade Zarns Itumbiara
Terceiro grupo: corte de 25% nas vagas de vestibular
O terceiro conjunto de universidades, que obteve nota 2 e possui entre 40% e 50% de estudantes proficientes, enfrentará uma redução de 25% das vagas no vestibular. Essas instituições também terão suspensão de programas governamentais, como o Fies, e da ampliação de vagas.
A lista de universidades neste grupo inclui:
- Faculdade de Filosofias, Ciências e Letras de Penápolis
- Universidade de Ribeirão Preto
- Universidade Iguaçu (Nova Iguaçu)
- Universidade Iguaçu (Itaperuna)
- Universidade Santo Amaro
- Universidade de Marília
- Universidade Paranaense
- Universidade Anhembi Morumbi
- Afya Universidade Unigranrio
- Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso)
- Universidade de Cuiabá
- Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
- Centro Universitário de Santa Fé do Sul
- Afya- Centro Universitário de Porto Velho
- Centro Universitário Ingá
- Afya - Faculdades de Ciências Médicas da Paraíba
- Faculdade Atitus Educação Passo Fundo- Afya
- Centro Universitário de Itaperuna
- Centro Universitário Maurício de Nassau
- Faculdade Morgana Potrich
- Afya Faculdade de Porto Nacional
- Faculdade Uninassau Vilhena
- Centro Universitário Famesc
- Faculdade de Medicina de Olinda
- Faculdade Estácio de Alagoinhas
- Faculdade Atenas Passos
- Faculdade Estácio de Juazeiro
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão de Guararapes
- Faculdade Unicesumar de Corumbá
- Faculdade Estácio de Canindé
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês
Quarto grupo sob supervisão do MEC
Por fim, as universidades que alcançaram nota 2 e possuem entre 50% e 60% de estudantes proficientes serão submetidas à supervisão do MEC. Este grupo não enfrenta as sanções mais severas, mas terá acompanhamento direto da pasta.
As instituições neste grupo são:
- Faculdade de Medicina de Barbacena
- Universidade Nove de Julho (São Bernardo do Campo)
- Universidade Nove de Julho (Osasco)
- Centro Universitário de João Pessoa
- Universidade Cidade de São Paulo
- Faculdade Santa Marcelina
- Universidade Luterana do Brasil
- Universidade Anhembi Morumbi (Piracicaba)
- Universidade Anhembi Morumbi (São José dos Campos)
- Afya Universidade Unigranrio
- Centro Universitário de Volta Redonda
- Faculdade de Medicina de Campos
- Universidade Vale do Rio Doce
- Universidade de Taubaté
- Universidade Anhanguera
- Universidade de Gurupi
- Universidade Ceuma (São Luís)
- Universidade Ceuma (Imperatriz)
- Universidade do Vale do Taquari
- Centro Universitário Aparício Carvalho
- Universidade de Itaúna
- Centro Universitário FACISA
- Centro Universitário Zarns- Salvador
- Centro Universitário UNIME
- Centro Universitário FAMINAS
- Centro Universitário UNIFACIG
- Faculdade São Leopoldo Mandic
- Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (UNESULBAHIA)
- Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga
- Faculdade de Minas BH
- Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró (FACENE-RN)
- Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
- Centro Universitário Vértice
- Afya Centro Universitário de Araguaína
- Afya Faculdades de Ciências Médicas de Marabá
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista
- Afya Faculdade de Parnaíba
- Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis
- Afya Faculdades de Ciências Médicas de Itabuna
- Faculdade Ages de Medicina (Jacobina)
- Faculdade Ages de Medicina (Irecê)
- Faculdade Atenas Sete Lagoas
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