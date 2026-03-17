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Enamed: MEC divulga universidades que sofrerão sanções por mau desempenho; veja lista

Em janeiro, o MEC já havia revelado que um terço dos cursos de Medicina no Brasil teve avaliação insatisfatória.

Estadão Conteúdo
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Conselho Regional de Medicina do Pará abre vagas para nível médio e superior, incluindo cargo de médico fiscal (Foto: FreePik (imagem meramente ilustrativa))

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta terça-feira (17) a relação de instituições de ensino superior que serão alvo de sanções. A medida é resultado do baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A pasta classificou as universidades em diferentes grupos, considerando o nível de proficiência e o percentual de estudantes aprovados no Enamed. As medidas impostas variam, incluindo desde a proibição de vestibular até a suspensão de novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Enamed, que substituiu o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para o curso de Medicina, avalia as instituições com notas de 1 a 5. As notas 1 e 2 são classificadas como insuficientes. Em janeiro, o MEC já havia revelado que um terço dos cursos de Medicina no Brasil teve avaliação insatisfatória.

Associação critica medidas do MEC

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) expressou preocupação com as sanções aplicadas pelo MEC. A entidade alertou, em nota, que tais medidas podem desequilibrar o sistema regulatório e prejudicar a relação de confiança entre o governo e as instituições de ensino.

"Quando não há clareza nos critérios e se prioriza apenas a punição, perde-se a capacidade de promover a melhoria efetiva do ensino superior", declarou Janguiê Diniz, diretor-presidente da ABMES.

O primeiro grupo de universidades sancionadas

O primeiro grupo inclui as universidades que obtiveram conceito 1 e tiveram menos de 30% de estudantes proficientes. Elas serão impedidas de matricular novos alunos, abrir novas vagas e celebrar contratos do Fies, além de terem suspensão ou restrição de participação em programas como o ProUni.

As instituições que se enquadram neste grupo são:

  • Universidade Estácio de Sá
  • União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)
  • Centro Universitário de Adamantina
  • Faculdade de Dracena
  • Centro Universitário Alfredo Nasser
  • Faculdade Metropolitana (Unnesa)
  • Centro Universitário Uninorte
  • Centro Universitário Estácio do Pantanal (Unipantanal)

Segundo grupo: redução de 50% das vagas

As universidades do segundo grupo registraram nota 1 e apresentaram entre 30% e 40% de estudantes proficientes. Para elas, a medida implica na redução pela metade do número de vagas no vestibular, suspensão de processos para ampliação de vagas e impossibilidade de novos contratos do Fies, além de restrições a programas como o ProUni.

As instituições afetadas são:

  • Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac)
  • Universidade Brasil
  • Universidade do Contestado
  • Universidade de Mogi das Cruzes
  • Universidade Nilton Lins
  • Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado)
  • Centro Universitário das Américas
  • Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
  • Centro Universitário CEUNI-FAMETRO
  • Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
  • Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá)
  • Faculdade Zarns Itumbiara

Terceiro grupo: corte de 25% nas vagas de vestibular

O terceiro conjunto de universidades, que obteve nota 2 e possui entre 40% e 50% de estudantes proficientes, enfrentará uma redução de 25% das vagas no vestibular. Essas instituições também terão suspensão de programas governamentais, como o Fies, e da ampliação de vagas.

A lista de universidades neste grupo inclui:

  • Faculdade de Filosofias, Ciências e Letras de Penápolis
  • Universidade de Ribeirão Preto
  • Universidade Iguaçu (Nova Iguaçu)
  • Universidade Iguaçu (Itaperuna)
  • Universidade Santo Amaro
  • Universidade de Marília
  • Universidade Paranaense
  • Universidade Anhembi Morumbi
  • Afya Universidade Unigranrio
  • Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso)
  • Universidade de Cuiabá
  • Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
  • Centro Universitário de Santa Fé do Sul
  • Afya- Centro Universitário de Porto Velho
  • Centro Universitário Ingá
  • Afya - Faculdades de Ciências Médicas da Paraíba
  • Faculdade Atitus Educação Passo Fundo- Afya
  • Centro Universitário de Itaperuna
  • Centro Universitário Maurício de Nassau
  • Faculdade Morgana Potrich
  • Afya Faculdade de Porto Nacional
  • Faculdade Uninassau Vilhena
  • Centro Universitário Famesc
  • Faculdade de Medicina de Olinda
  • Faculdade Estácio de Alagoinhas
  • Faculdade Atenas Passos
  • Faculdade Estácio de Juazeiro
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão de Guararapes
  • Faculdade Unicesumar de Corumbá
  • Faculdade Estácio de Canindé
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês

Quarto grupo sob supervisão do MEC

Por fim, as universidades que alcançaram nota 2 e possuem entre 50% e 60% de estudantes proficientes serão submetidas à supervisão do MEC. Este grupo não enfrenta as sanções mais severas, mas terá acompanhamento direto da pasta.

As instituições neste grupo são:

  • Faculdade de Medicina de Barbacena
  • Universidade Nove de Julho (São Bernardo do Campo)
  • Universidade Nove de Julho (Osasco)
  • Centro Universitário de João Pessoa
  • Universidade Cidade de São Paulo
  • Faculdade Santa Marcelina
  • Universidade Luterana do Brasil
  • Universidade Anhembi Morumbi (Piracicaba)
  • Universidade Anhembi Morumbi (São José dos Campos)
  • Afya Universidade Unigranrio
  • Centro Universitário de Volta Redonda
  • Faculdade de Medicina de Campos
  • Universidade Vale do Rio Doce
  • Universidade de Taubaté
  • Universidade Anhanguera
  • Universidade de Gurupi
  • Universidade Ceuma (São Luís)
  • Universidade Ceuma (Imperatriz)
  • Universidade do Vale do Taquari
  • Centro Universitário Aparício Carvalho
  • Universidade de Itaúna
  • Centro Universitário FACISA
  • Centro Universitário Zarns- Salvador
  • Centro Universitário UNIME
  • Centro Universitário FAMINAS
  • Centro Universitário UNIFACIG
  • Faculdade São Leopoldo Mandic
  • Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (UNESULBAHIA)
  • Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga
  • Faculdade de Minas BH
  • Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró (FACENE-RN)
  • Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
  • Centro Universitário Vértice
  • Afya Centro Universitário de Araguaína
  • Afya Faculdades de Ciências Médicas de Marabá
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista
  • Afya Faculdade de Parnaíba
  • Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis
  • Afya Faculdades de Ciências Médicas de Itabuna
  • Faculdade Ages de Medicina (Jacobina)
  • Faculdade Ages de Medicina (Irecê)
  • Faculdade Atenas Sete Lagoas
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