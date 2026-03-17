Enamed: MEC divulga universidades que sofrerão sanções por mau desempenho; veja lista

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta terça-feira (17) a relação de instituições de ensino superior que serão alvo de sanções. A medida é resultado do baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A pasta classificou as universidades em diferentes grupos, considerando o nível de proficiência e o percentual de estudantes aprovados no Enamed. As medidas impostas variam, incluindo desde a proibição de vestibular até a suspensão de novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Enamed, que substituiu o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para o curso de Medicina, avalia as instituições com notas de 1 a 5. As notas 1 e 2 são classificadas como insuficientes. Em janeiro, o MEC já havia revelado que um terço dos cursos de Medicina no Brasil teve avaliação insatisfatória.

Associação critica medidas do MEC

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) expressou preocupação com as sanções aplicadas pelo MEC. A entidade alertou, em nota, que tais medidas podem desequilibrar o sistema regulatório e prejudicar a relação de confiança entre o governo e as instituições de ensino.

"Quando não há clareza nos critérios e se prioriza apenas a punição, perde-se a capacidade de promover a melhoria efetiva do ensino superior", declarou Janguiê Diniz, diretor-presidente da ABMES.

O primeiro grupo de universidades sancionadas

O primeiro grupo inclui as universidades que obtiveram conceito 1 e tiveram menos de 30% de estudantes proficientes. Elas serão impedidas de matricular novos alunos, abrir novas vagas e celebrar contratos do Fies, além de terem suspensão ou restrição de participação em programas como o ProUni.

As instituições que se enquadram neste grupo são:

Universidade Estácio de Sá

União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Centro Universitário de Adamantina

Faculdade de Dracena

Centro Universitário Alfredo Nasser

Faculdade Metropolitana (Unnesa)

Centro Universitário Uninorte

Centro Universitário Estácio do Pantanal (Unipantanal)

Segundo grupo: redução de 50% das vagas

As universidades do segundo grupo registraram nota 1 e apresentaram entre 30% e 40% de estudantes proficientes. Para elas, a medida implica na redução pela metade do número de vagas no vestibular, suspensão de processos para ampliação de vagas e impossibilidade de novos contratos do Fies, além de restrições a programas como o ProUni.

As instituições afetadas são:

Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac)

Universidade Brasil

Universidade do Contestado

Universidade de Mogi das Cruzes

Universidade Nilton Lins

Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado)

Centro Universitário das Américas

Faculdade da Saúde e Ecologia Humana

Centro Universitário CEUNI-FAMETRO

Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras

Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá)

Faculdade Zarns Itumbiara

Terceiro grupo: corte de 25% nas vagas de vestibular

O terceiro conjunto de universidades, que obteve nota 2 e possui entre 40% e 50% de estudantes proficientes, enfrentará uma redução de 25% das vagas no vestibular. Essas instituições também terão suspensão de programas governamentais, como o Fies, e da ampliação de vagas.

A lista de universidades neste grupo inclui:

Faculdade de Filosofias, Ciências e Letras de Penápolis

Universidade de Ribeirão Preto

Universidade Iguaçu (Nova Iguaçu)

Universidade Iguaçu (Itaperuna)

Universidade Santo Amaro

Universidade de Marília

Universidade Paranaense

Universidade Anhembi Morumbi

Afya Universidade Unigranrio

Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso)

Universidade de Cuiabá

Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto

Centro Universitário de Santa Fé do Sul

Afya- Centro Universitário de Porto Velho

Centro Universitário Ingá

Afya - Faculdades de Ciências Médicas da Paraíba

Faculdade Atitus Educação Passo Fundo- Afya

Centro Universitário de Itaperuna

Centro Universitário Maurício de Nassau

Faculdade Morgana Potrich

Afya Faculdade de Porto Nacional

Faculdade Uninassau Vilhena

Centro Universitário Famesc

Faculdade de Medicina de Olinda

Faculdade Estácio de Alagoinhas

Faculdade Atenas Passos

Faculdade Estácio de Juazeiro

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão de Guararapes

Faculdade Unicesumar de Corumbá

Faculdade Estácio de Canindé

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês

Quarto grupo sob supervisão do MEC

Por fim, as universidades que alcançaram nota 2 e possuem entre 50% e 60% de estudantes proficientes serão submetidas à supervisão do MEC. Este grupo não enfrenta as sanções mais severas, mas terá acompanhamento direto da pasta.

As instituições neste grupo são:

Faculdade de Medicina de Barbacena

Universidade Nove de Julho (São Bernardo do Campo)

Universidade Nove de Julho (Osasco)

Centro Universitário de João Pessoa

Universidade Cidade de São Paulo

Faculdade Santa Marcelina

Universidade Luterana do Brasil

Universidade Anhembi Morumbi (Piracicaba)

Universidade Anhembi Morumbi (São José dos Campos)

Afya Universidade Unigranrio

Centro Universitário de Volta Redonda

Faculdade de Medicina de Campos

Universidade Vale do Rio Doce

Universidade de Taubaté

Universidade Anhanguera

Universidade de Gurupi

Universidade Ceuma (São Luís)

Universidade Ceuma (Imperatriz)

Universidade do Vale do Taquari

Centro Universitário Aparício Carvalho

Universidade de Itaúna

Centro Universitário FACISA

Centro Universitário Zarns- Salvador

Centro Universitário UNIME

Centro Universitário FAMINAS

Centro Universitário UNIFACIG

Faculdade São Leopoldo Mandic

Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (UNESULBAHIA)

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga

Faculdade de Minas BH

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró (FACENE-RN)

Centro Universitário Metropolitano da Amazônia

Centro Universitário Vértice

Afya Centro Universitário de Araguaína

Afya Faculdades de Ciências Médicas de Marabá

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista

Afya Faculdade de Parnaíba

Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis

Afya Faculdades de Ciências Médicas de Itabuna

Faculdade Ages de Medicina (Jacobina)

Faculdade Ages de Medicina (Irecê)

Faculdade Atenas Sete Lagoas