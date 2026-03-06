Empresário que estava desaparecido é encontrado morto

O empresário Gervasio Tadao Nagahama, 45 anos, foi encontrado morto em uma área rural de Pilar do Sul (SP) na tarde de quinta-feira, 5, segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade. Gervásio estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro.

O carro do empresário havia sido encontrado carbonizado na Estrada Francisco de Morais, também na zona rural de Pilar do Sul, no último domingo, 1º, informou a GCM.

Gervásio era dono de da agência ShopTravel Viagens, localizada no centro de Pilar do Sul. Em publicação nas redes sociais, o estabelecimento lamentou a morte de seu fundador. "Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos que compartilham dessa perda tão difícil", diz o texto.

"Sua história, seus valores e o legado que construiu continuarão vivos em cada passo da nossa jornada. Seguiremos honrando sua memória com gratidão, respeito e o compromisso de continuar aquilo que ele iniciou com tanto amor. Descanse em paz", conclui.