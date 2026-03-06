Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Empresário que estava desaparecido é encontrado morto

O carro do empresário havia sido encontrado carbonizado na Estrada Francisco de Morais

Estadão Conteúdo

O empresário Gervasio Tadao Nagahama, 45 anos, foi encontrado morto em uma área rural de Pilar do Sul (SP) na tarde de quinta-feira, 5, segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade. Gervásio estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro.

O carro do empresário havia sido encontrado carbonizado na Estrada Francisco de Morais, também na zona rural de Pilar do Sul, no último domingo, 1º, informou a GCM.

Gervásio era dono de da agência ShopTravel Viagens, localizada no centro de Pilar do Sul. Em publicação nas redes sociais, o estabelecimento lamentou a morte de seu fundador. "Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos que compartilham dessa perda tão difícil", diz o texto.

"Sua história, seus valores e o legado que construiu continuarão vivos em cada passo da nossa jornada. Seguiremos honrando sua memória com gratidão, respeito e o compromisso de continuar aquilo que ele iniciou com tanto amor. Descanse em paz", conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EMPRESÁRIO/PILAR DO SUL/MORTE/CRIME
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda