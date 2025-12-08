Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Empresário morre após ser baleado em ataque a tiros na Barra da Tijuca, no Rio

O empresário estava com o filho e a namorada dele no momento do ataque. O jovem, de 20 anos, foi atingido de raspão.

Estadão Conteúdo
fonte

Marcos Vinicius Portugal Santos morreu após ataque a tiros ()

O empresário Marcos Vinícius Portugal Santos, de 41 anos, morreu no fim da manhã desta segunda-feira, 8, após ser alvo de um ataque a tiros na madrugada na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. Ele estava internado em estado grave no Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Marcos Vinícius foi atingido com dois tiros no abdômen, um no peito, um no braço direito e um no queixo. O empresário trafegava pela Barra da Tijuca quando dois homens de moto se aproximaram e efetuaram os disparos.

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu. A morte foi confirmada pelo advogado, Thiago Luiz dos Santos Sgarbi.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge para verificar informação de uma família baleada na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca.

"No local, a família relatou que estava em um veículo quando foi abordada por uma motocicleta com dois ocupantes, tendo um dos criminosos efetuado diversos disparos. A ocorrência foi registrada na 16ª DP", diz.

O empresário estava com o filho e a namorada dele no momento do ataque. O jovem, de 20 anos, foi atingido de raspão.

A morte é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O corpo de Santos foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro.

violência/rio/empresário/morte
