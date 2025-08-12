Empresário é preso suspeito de matar gari com arma de esposa delegada em Minas Gerais

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47 anos, foi preso suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã da última segunda-feira, 11. Segundo testemunhas, ele teria usado a arma da esposa, que é delegada. A polícia investiga o caso.

De acordo com o registro da ocorrência, um caminhão de coleta de lixo estava parado na esquina das ruas Jequitibá e Modestina de Souza, quando um carro BYD cinza vinha na direção contrária e se aproximou da coleta. Renê teria sacado uma arma e ameaçado atirar na condutora do caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Logo em seguida, ele atirou contra o gari que estava trabalhando na coleta.

O trabalhador da limpeza urbana foi atingido na região torácica, perto das costelas. O gari foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

Empresário fugiu e foi encontrado em academia

O suspeito foi preso em uma academia de alto padrão do Bairro Estoril, na região Centro Sul da capital mineira. Depois do disparo contra o gari, o empresário teria fugido em direção à avenida Tereza Cristina.

Renê da Silva Nogueira Junior é marido da delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Ana Paula Balbino Nogueira. Procurada, a defesa dele ainda não se manifestou. Laudemir era funcionário na Localix Serviços Ambientais, há oito anos, e tinha uma filha.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou em nota que aguarda a finalização do boletim de ocorrência para iniciar o procedimento investigativo.

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que manteve a prisão em flagrante do empresário pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Além do investigado, três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil instaurou um procedimento disciplinar e inquérito para apurar os elementos relacionados à eventual conduta da delegada que possui vínculo pessoal com o suspeito detido. Após prestar depoimento no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), René foi transferido para o Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) da Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.