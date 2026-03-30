Empresário é morto em assalto; três criminosos invadiram a residência

Um empresário de 59 anos foi morto na noite de sábado, 28, em um assalto a residência no bairro do Tucuruvi, zona norte de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima, Edilson Correa Leite De Moraes, baleada. A mulher dele também estava no imóvel quando três criminosos invadiram a residência.

Os assaltantes levaram o casal para a parte superior da residência e, em seguida, passaram a procurar por dinheiro, joias e relógios. Em determinado momento, um dos suspeitos atirou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o trio fugiu levando pertences da casa. O veículo utilizado na fuga foi localizado pela Polícia Militar na Rua Igarité, no bairro do Jaçanã. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado como latrocínio no 13° (Casa Verde), que solicitou assessoramento do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (BHPP).