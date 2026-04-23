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Empresária morre após passar por três cirurgias estéticas em hospital na zona sul de SP

A cirurgia teria ocorrido dentro da normalidade e foi finalizada por volta das 21h

Estadão Conteúdo
fonte

Bianca Naufel Saliba (Reprodução)

Uma empresária morreu na última segunda-feira, 20, após realizar três cirurgias estéticas no mesmo dia em um hospital na zona sul de São Paulo. Bianca Naufel Saliba, de 43 anos, foi até o Hospital Saint Peter para realizar uma lipoescultura, uma abdominoplastia e uma mastopexia.

O marido de Bianca contou que ela pesquisou por vários meses por profissionais para realizar os procedimentos e chegou até o cirurgião plástico Seung Lee. O Estadão procurou o hospital e o médico responsável e aguarda retorno.

A cirurgia teria ocorrido dentro da normalidade e foi finalizada por volta das 21h. Segundo a equipe médica, Bianca foi encaminhada à sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), onde despertou e pediu para avisarem o marido. Em seguida, ela apresentou quadro súbito caracterizado por engasgo e dificuldade respiratória e foi submetida à intubação e a manobras de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 1 hora e 40 minutos.

Segundo informações do boletim de ocorrência (B.O.), obtido pelo Estadão, o médico Seung Lee afirmou que realiza procedimentos estéticos e reparadores há aproximadamente 10 anos e se autointitula especialista na área. Em depoimento, ele disse que, ao longo de sua carreira, esta foi a primeira ocorrência de óbito em procedimento cirúrgico sob sua responsabilidade.

Ainda de acordo com o B.O., o representante do Hospital Saint Peter informou que a instituição credencia equipes médicas para a realização de cirurgias plásticas eletivas. Segundo ele, todas possuem Registro de Qualificação de Especialista (RQE), requisito necessário para a execução dos procedimentos.

A instituição informou ainda que o médico atua junto ao hospital há aproximadamente 8 anos realizando em média 2 a 3 cirurgias semanais, e nunca havia registrado nenhuma intercorrência.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita e é investigado pelo 16º Distrito Policial (Vila Clementino).

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Palavras-chave

EMPRESÁRIA/MORTE/CIRURGIA PLÁSTICA/HOSPITAL/SP
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