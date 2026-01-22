Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Empresária é encontrada morta dentro de casa no litoral de SP; ex-companheiro é preso

Estadão Conteúdo

Uma mulher foi encontrada morta dentro de sua casa em São Vicente (SP), na Baixada Santista, na terça-feira, 20. O ex-companheiro da vítima foi preso nesta quinta-feira, 22, em São Mateus, bairro da zona leste da capital paulista, como suspeito do crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Barbara Denise Folha de Oliveira, de 34 anos, foi encontrada sem vida no chão de sua residência, localizada na Rua Luiz Ferreira Saturnino, no bairro Samaritá, na tarde de terça-feira, 20.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Barbara. Os dois tinham um filho de 11 anos.

A SSP informou que o homem foi localizado na madrugada desta quinta-feira, na zona leste da capital paulista, após ligar para a polícia e pedir para se entregar. "Ele foi preso e conduzido à delegacia especializada, onde a prisão foi formalizada. As diligências prosseguem visando o total esclarecimento dos fatos", afirmou a pasta.

A identidade do suspeito não foi informada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente.

Barbara era dona de um estúdio de bronzeamento artificial em São Vicente. Nas redes sociais, amigas da empresária lamentaram a perda. "Inacreditável que tudo acabou desse forma, como a gente já previa", escreveu Stéer Melbardis, amiga de infância da vítima, em uma publicação no Instagram. "Que a justiça seja feita."

Em outra postagem, Luana Araújo, que trabalhava com Barbara, disse que ela foi morta por "quem mais amou". Segundo Luana, o velório da empresária será realizado na tarde desta quinta-feira, em Praia Grande, na Baixada Santista. O enterro ocorrerá na sequência, no Cemitério Morada da Grande Planície, na mesma cidade.

Feminicídios

O Brasil registrou um novo recorde de feminicídios em 2025, mesmo com os dados de dezembro ainda incompletos, segundo balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram 1.470 casos no período, o equivalente a quatro vítimas por dia. O número, ainda que parcial, já supera as 1.464 ocorrências registradas em 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FEMINICÍDIO/SP/SÃO VICENTE
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda