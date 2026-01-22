Empresária é encontrada morta dentro de casa no litoral de SP; ex-companheiro é preso

Uma mulher foi encontrada morta dentro de sua casa em São Vicente (SP), na Baixada Santista, na terça-feira, 20. O ex-companheiro da vítima foi preso nesta quinta-feira, 22, em São Mateus, bairro da zona leste da capital paulista, como suspeito do crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Barbara Denise Folha de Oliveira, de 34 anos, foi encontrada sem vida no chão de sua residência, localizada na Rua Luiz Ferreira Saturnino, no bairro Samaritá, na tarde de terça-feira, 20.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Barbara. Os dois tinham um filho de 11 anos.

A SSP informou que o homem foi localizado na madrugada desta quinta-feira, na zona leste da capital paulista, após ligar para a polícia e pedir para se entregar. "Ele foi preso e conduzido à delegacia especializada, onde a prisão foi formalizada. As diligências prosseguem visando o total esclarecimento dos fatos", afirmou a pasta.

A identidade do suspeito não foi informada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente.

Barbara era dona de um estúdio de bronzeamento artificial em São Vicente. Nas redes sociais, amigas da empresária lamentaram a perda. "Inacreditável que tudo acabou desse forma, como a gente já previa", escreveu Stéer Melbardis, amiga de infância da vítima, em uma publicação no Instagram. "Que a justiça seja feita."

Em outra postagem, Luana Araújo, que trabalhava com Barbara, disse que ela foi morta por "quem mais amou". Segundo Luana, o velório da empresária será realizado na tarde desta quinta-feira, em Praia Grande, na Baixada Santista. O enterro ocorrerá na sequência, no Cemitério Morada da Grande Planície, na mesma cidade.

Feminicídios

O Brasil registrou um novo recorde de feminicídios em 2025, mesmo com os dados de dezembro ainda incompletos, segundo balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram 1.470 casos no período, o equivalente a quatro vítimas por dia. O número, ainda que parcial, já supera as 1.464 ocorrências registradas em 2024.