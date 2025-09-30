Empresa se manifesta sobre queda de homem em centro empresarial

Um homem de 48 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 29, após sofrer uma queda da cúpula do Centro Empresarial do Aço (CEA), na zona sul de São Paulo.

Procurada, a Barzel Properties, responsável pela administração do espaço, afirma lamentar a morte. "O condomínio está prestando total assistência à família da vítima e colaborando integralmente com as autoridades competentes para o devido esclarecimento e investigação do ocorrido", diz, em nota.

A vítima colocava um insulfilm no teto do edifício no período da manhã, quando um dos vidros rachou. O funcionário caiu para o interior do prédio, mas ainda ficou suspenso por uma corda presa ao teto.

Segundo uma testemunha ouvida pela reportagem, o homem continuou nessa posição por cerca de 20 minutos, mas ia caindo aos poucos, conforme o tempo passava. A corda que o mantinha preso acabou se soltando e ele caiu no hall da recepção, no térreo.