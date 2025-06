Empresa japonesa ispace faz segunda tentativa de pouso na Lua

A empresa japonesa de exploração espacial ispace colocou em ação o seu segundo plano de tentativa de pouso na Lua - o primeiro, operado em 2023, fracassou. De acordo com a companhia, a sonda Resilience tem previsão de pouso no satélite natural nesta quinta-feira, 5 de junho, às 14:17, no horário de Brasília. Mas "data e hora estão sujeitas a alterações com base nas condições operacionais".

O pouso deve acontecer próximo ao centro do Mare Frigoris (Mar do Frio), a 60,5 graus de latitude norte e 4,6 graus de longitude oeste. A tentativa de pouso será transmitida em japonês com tradução para o inglês disponível no canal no YouTube da iSpace.

Se bem-sucedido, o Japão será o quinto país a conseguir pousar na Lua - atualmente, somente Estados Unidos, União Soviética, China e Índia conseguiram tal feito.

A primeira tentativa de pouso lunar da iSpace aconteceu Em abril de 2023 e fracassou. A sonda japonesa perdeu contato com a Terra instantes antes do pouso, frustrando os pesquisadores dedicados ao projeto.

A iSpace tentava ser a primeira empresa privada a conseguir pousar na Lua, posto perdido para a companhia americana Intuitive Machines, que em 22 de fevereiro de 2024 conseguiu pousar a sonda Odysseus no satélite natural. O equipamento chegou a tombar quando aterrissou, mas continuou funcionando, com conexão com a Terra.