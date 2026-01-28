Em SP, Marquise do Ibirapuera sofre com alagamento três dias após reabertura

A Marquise do Parque do Ibirapuera ficou alagada após a forte chuva que atingiu a capital na tarde de terça-feira, 27. Reaberta após quase sete anos, a estrutura projetada por Oscar Niemeyer registrou acúmulo de água que deixou o piso completamente encoberto após o temporal.

O espaço foi reaberto há menos de uma semana, no último sábado, 24, após obras de requalificação estrutural e de readequação de uso. A revitalização, contratada pela Prefeitura por R$ 71,9 milhões, teve o prazo de conclusão prorrogado, o que elevou o valor total para R$ 86,9 milhões.

Em nota, a Urbia, concessionária responsável pela gestão do parque, afirmou que não há registro de qualquer problema na obra ou na estrutura da Marquise do Parque Ibirapuera.

Segundo a empresa, o acúmulo de água foi provocado "pela chuva intensa concentrada em curto período e por limitações do sistema de drenagem no entorno do espaço".

A concessionária informou ainda que já nesta quarta-feira, 28, foram iniciados serviços de manutenção para mitigar novos episódios de alagamento. E reforçou que atua de forma contínua para garantir a segurança e o bem-estar dos visitantes".

Na tarde de terça-feira, São Paulo esteve sob estado de atenção para alagamentos, conforme alerta emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), além de alerta severo da Defesa Civil para as zonas norte, sul, leste, oeste e centro da capital.

De acordo com o CGE, as áreas de chuva se formaram a partir da combinação do calor com a entrada de uma brisa marítima na região.