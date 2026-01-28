Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Em SP, Marquise do Ibirapuera sofre com alagamento três dias após reabertura

Estadão Conteúdo

A Marquise do Parque do Ibirapuera ficou alagada após a forte chuva que atingiu a capital na tarde de terça-feira, 27. Reaberta após quase sete anos, a estrutura projetada por Oscar Niemeyer registrou acúmulo de água que deixou o piso completamente encoberto após o temporal.

O espaço foi reaberto há menos de uma semana, no último sábado, 24, após obras de requalificação estrutural e de readequação de uso. A revitalização, contratada pela Prefeitura por R$ 71,9 milhões, teve o prazo de conclusão prorrogado, o que elevou o valor total para R$ 86,9 milhões.

Em nota, a Urbia, concessionária responsável pela gestão do parque, afirmou que não há registro de qualquer problema na obra ou na estrutura da Marquise do Parque Ibirapuera.

Segundo a empresa, o acúmulo de água foi provocado "pela chuva intensa concentrada em curto período e por limitações do sistema de drenagem no entorno do espaço".

A concessionária informou ainda que já nesta quarta-feira, 28, foram iniciados serviços de manutenção para mitigar novos episódios de alagamento. E reforçou que atua de forma contínua para garantir a segurança e o bem-estar dos visitantes".

Na tarde de terça-feira, São Paulo esteve sob estado de atenção para alagamentos, conforme alerta emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), além de alerta severo da Defesa Civil para as zonas norte, sul, leste, oeste e centro da capital.

De acordo com o CGE, as áreas de chuva se formaram a partir da combinação do calor com a entrada de uma brisa marítima na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS

SP

IBIRAPUERA

MARQUISE

ALAGAMENTO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda