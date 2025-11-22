Em fala final, Stiell lamenta frustração sobre combustíveis fósseis, mas vê direção correta

O secretário-executivo da ONU para Mudanças Climáticas, Simon Stiell, reconheceu neste sábado, 22, a frustração de vários países sobre a ausência de um roteiro para abandonar os combustíveis fósseis. O ponto ficou de fora do documento final da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que termina em Belém.

Outros temas que não foram abarcados pela resolução, mencionados por Stiell na coletiva de encerramento da COP30 há pouco, foram o financiamento climático e respostas mais rápidas a desastres provocados pelas mudanças do clima.

"Há várias frustrações de diferentes grupos sobre várias questões, que querem ir mais rápido em uma resposta climática a desastres e combustíveis fósseis, mas a direção está clara: a mudança para combustíveis renováveis é imparável. Estamos construindo-a dia a dia, passo a passo, COP a COP", disse o secretário.

Em referência indireta aos Estados Unidos, que abandonou alguns acordos climáticos, Stiell afirmou que houve muita atenção sobre um país que recuou e acrescentou que mesmo enfrentando "fortes ventos contrários", as 194 nações que estiveram presentes à cúpula mostraram que o Acordo de Paris está de pé, e que a agenda climática segue navegando na direção correta.

"Tem muito mais a ser feito. Defendo que a transição de combustíveis fósseis para renováveis precisa acelerar, mas está apontando na direção correta. Não se chegou a um consenso para um roteiro sobre os fósseis, mas há outras ferramentas com acordo final e ações que vão acelerar o processo", comentou.

O próximo passo, de acordo com o executivo da ONU, é entrar na era da implementação. "Os países definiram suas prioridades. Colocá-las em prática será o foco".