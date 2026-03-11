Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Em entrevista, tenente-coronel nega ter matado a esposa: 'Nunca levantei a mão'

O tenente-coronel afirmou que "tem a consciência tranquila" e que nunca agrediu a mulher.

Estadão Conteúdo

Alertas: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto negou nesta quarta-feira, 11, ter matado a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento em que morava em São Paulo.

Em entrevista à TV Record, Neto falou pela primeira vez sobre o caso. O policial diz que estava no banheiro quando ouviu um barulho forte e que ao abrir a porta encontrou a mulher caída na sala com um tiro na cabeça na manhã do dia 18 de fevereiro.

VEJA MAIS

image Marido de soldado encontrada morta teria acesso a redes sociais da esposa, segundo print divulgado
O tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Neto foi afastado da corporação após a morte da soldado Gisele Santana. A mulher foi achada sem vida no apartamento onde moravam, em São Paulo (SP)

image Relato de socorrista contradiz versão de tenente-coronel, marido de PM morta com tiro na cabeça
Conforme o policial, ele estava no banho no início da manhã daquele dia quando ouviu um barulho de disparo

"Eu estava no banho e escutei um barulho forte. Não desliguei o chuveiro, apenas abri o box. Quando eu abri o box, eu abri um pedacinho da porta. Achei que ela estivesse em pé na porta do banheiro querendo falar comigo. Quando eu abri a porta deu pra ver. Ela estava caída no meio da sala com a cabeça no chão. Tinha uma poça de sangue se formando ao lado da cabeça. Foi a cena mais traumatizante... a pior cena que já vi em toda a minha vida", afirmou.

O tenente-coronel afirmou que "tem a consciência tranquila" e que nunca agrediu a mulher.

"Eu nunca levantei a mão para a minha esposa. Eu nunca a agredi. Eu tenho a consciência tranquila com Deus, com a Gisele", afirmou.

Neto negou ter alterado a cena do crime. Ele afirmou que acionou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar (PM) e o SAMU para o resgate.

"A primeira coisa que fiz foi abrir a porta do apartamento e liguei para o 193, 192, 190", disse.

Segundo o tenente-coronel, ele contou à mulher que gostaria de se divorciar, mas negou que os dois tenham discutido na manhã em que Gisele foi encontrada morta.

"Acordei por volta das 7h10, fiz minhas orações, fui até o quarto dela. Estávamos dormindo separados há oito meses. Bati na porta do quarto, dei bom dia e falei: 'depois da conversa que tivemos ontem à noite, acho melhor a gente se separar mesmo'. Ela estava deitada na cama, com o celular na mão. Ela levantou, me empurrou, eu saí do quarto e ela bateu a porta com muita força", disse.

Laudo aponta marcas no pescoço

O laudo da exumação da soldado da Polícia Militar, morta no mês passado, aponta que ela sofreu lesões "contundentes" no pescoço. Na versão do marido dela, ela teria cometido suicídio após uma discussão entre os dois.

"Existiram lesões na face e região cervical. São lesões contundentes por meio de pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal" (causadas pela unha), aponta o laudo, ao qual o Estadão teve acesso. O documento indica ainda que não foram observadas lesões típicas de defesa.

Segundo Neto, as marcas no pescoço da vítima podem ter sido causadas pela filha de Gisele, uma criança de sete anos, durante um passeio. O tenente-coronel diz que a enteada costumava ser carregada no colo da mãe e apoiava as mãos no pescoço dela.

O caso aconteceu no dia 18 de fevereiro, no apartamento em que o casal vivia no Brás, região central de São Paulo. No laudo necroscópico feito em 19 de fevereiro, um dia após a morte, os peritos já tinham apontado lesões no pescoço de Gisele, mas não mencionaram tratar-se de marcas "contundentes".

Diante das informações, fontes da Polícia Civil ouvidas pela reportagem entendem que aumentam as chances do caso ser tratado como feminicídio - como já vem sendo defendido pela defesa da família de Gisele - e que há possibilidade de haver o pedido de prisão de Geraldo Neto.

A Justiça de São Paulo determinou na terça-feira, 10, que a polícia investigue a morte da policial como feminicídio.

A morte chegou a ser registrada como suicídio, mas a classificação mudou após a família de Gisele afirmar que a soldado sofria abusos e violência por parte do marido. O caso passou, então, a ser tratado como morte suspeita.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MULHER/PM/SOLDADO/MORTE/INVESTIGAÇÃO/MARIDO/ENTREVISTA/TV RECORD
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda