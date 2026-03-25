Em Altamira, III Feira Criativa Feminina visa incentivar o protagonismo feminino local
Realizada em Altamira, a iniciativa busca fortalecer o protagonismo feminino e impulsionar o desenvolvimento local.
A III Feira Criativa Feminina teve início em Altamira nesta quarta-feira (25) e segue com programação até o dia 28 de março. O evento é um dos principais da região para o empreendedorismo feminino.
A feira acontece no Centro de Eventos Vilmar Soares e reúne 120 expositoras. A iniciativa conta com uma agenda diversificada de atividades para os participantes.
Para Edina Loraschi, presidente da Associação Comercial e Industrial de Altamira (Aciapa), o evento é um marco. Ele busca fortalecer o empreendedorismo feminino no município e serve como espaço de valorização, conexão e crescimento.
Edina destaca que mulheres têm oportunidade de mostrar talento, fortalecer negócios e ampliar redes. O objetivo é criar pontes e abrir caminhos para que elas ocupem seu espaço no mercado.
A feira visa fortalecer o protagonismo feminino nos negócios. Ela incentiva a geração de renda, a inovação e o desenvolvimento local.
O público pode conhecer produtos e serviços de diversos segmentos. Além disso, há participação em palestras e momentos de capacitação durante o evento.
Com sua proposta de valorizar a criatividade e o talento das mulheres, a feira se consolida. Ela é vista como um espaço de conexão, aprendizado e novas oportunidades.
A organização espera atrair um grande público. Isso deve fortalecer o comércio local e ampliar a visibilidade das iniciativas femininas na região.
A Associação Comercial e Industrial de Altamira (Aciapa), o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (Cmec) e o Conselho de Jovens Empresários (Conjovi) são os realizadores. O patrocínio é da Prefeitura de Altamira, Norte Energia e Sebrae.
Confira o Serviço
- Evento: III Feira Criativa Feminina
- Abertura oficial: 25 de março
- Visitação: 26 a 28 de março
- Local: Centro de Eventos Vilmar Soares – Altamira
- Horário: 18h às 22h
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