Em Altamira, III Feira Criativa Feminina visa incentivar o protagonismo feminino local

A III Feira Criativa Feminina teve início em Altamira nesta quarta-feira (25) e segue com programação até o dia 28 de março. O evento é um dos principais da região para o empreendedorismo feminino.

A feira acontece no Centro de Eventos Vilmar Soares e reúne 120 expositoras. A iniciativa conta com uma agenda diversificada de atividades para os participantes.

Para Edina Loraschi, presidente da Associação Comercial e Industrial de Altamira (Aciapa), o evento é um marco. Ele busca fortalecer o empreendedorismo feminino no município e serve como espaço de valorização, conexão e crescimento.

Edina destaca que mulheres têm oportunidade de mostrar talento, fortalecer negócios e ampliar redes. O objetivo é criar pontes e abrir caminhos para que elas ocupem seu espaço no mercado.

A feira visa fortalecer o protagonismo feminino nos negócios. Ela incentiva a geração de renda, a inovação e o desenvolvimento local.

O público pode conhecer produtos e serviços de diversos segmentos. Além disso, há participação em palestras e momentos de capacitação durante o evento.

Com sua proposta de valorizar a criatividade e o talento das mulheres, a feira se consolida. Ela é vista como um espaço de conexão, aprendizado e novas oportunidades.

A organização espera atrair um grande público. Isso deve fortalecer o comércio local e ampliar a visibilidade das iniciativas femininas na região.

A Associação Comercial e Industrial de Altamira (Aciapa), o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (Cmec) e o Conselho de Jovens Empresários (Conjovi) são os realizadores. O patrocínio é da Prefeitura de Altamira, Norte Energia e Sebrae.

Confira o Serviço

Evento : III Feira Criativa Feminina

: III Feira Criativa Feminina Abertura oficial : 25 de março

: 25 de março Visitação : 26 a 28 de março

: 26 a 28 de março Local : Centro de Eventos Vilmar Soares – Altamira

: Centro de Eventos Vilmar Soares – Altamira Horário: 18h às 22h