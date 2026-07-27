Eliminação de paraense no Miss Universe Brasil 2026 gera revolta: 'Injustiçada'

A eliminação da Miss Pará, Carol Barboza, no Miss Universe Brasil 2026 gerou grande repercussão nas redes sociais. A decisão, ocorrida antes da fase decisiva do concurso, causou insatisfação entre internautas, apesar da vitória de Marcella Kozinski, representante da Ilha do Mel (PR).

Durante e após a transmissão da final, realizada na madrugada de domingo (26), publicações no X (antigo Twitter) apontaram a paraense como uma das favoritas ao título. Termos como "Miss Pará injustiçada" e "roubaram a Miss Pará" se destacaram nos comentários.

Carol Barboza avançou ao Top 20 e, posteriormente, ao Top 12, mas foi eliminada antes da definição das seis finalistas. Essa decisão surpreendeu parte do público, que esperava a representante paraense nas etapas finais do concurso.

Miss Pará era considerada favorita entre internautas

Entre as manifestações, usuários elogiaram a beleza da candidata e destacaram seus traços indígenas como um diferencial para representar o Brasil internacionalmente. Comentários como "A beleza da Miss Pará era simplesmente surreal" e "A mais linda era a Miss Pará" foram frequentes.

Muitos afirmaram que Carol Barboza seria a representante ideal para o país no Miss Universo 2026. Uma usuária publicou: "Nenhuma outra representaria tão bem o Brasil no Miss Universo quanto a Miss Pará".

Eliminação do Top 6 gerou as maiores críticas

A principal insatisfação se concentrou na formação do Top 6. Nas redes, usuários defenderam que Carol Barboza merecia continuar na disputa e criticaram a repescagem por voto popular, que permitiu o retorno da representante de Roraima.

Mensagens como "Miss Pará merecia Top 6 no mínimo" e "Miss Pará perder para alguém vindo da repescagem foi doído" foram amplamente compartilhadas. A Miss Ceará também foi citada como prejudicada, unindo-se à Miss Pará como símbolos da insatisfação pública.

Como foi a final do Miss Universe Brasil 2026

Trinta e uma candidatas disputaram o título nacional. Nesta edição, além de representantes estaduais, o concurso incluiu candidatas de destinos turísticos, como Marcella Kozinski, eleita pela Ilha do Mel (PR).

A disputa ocorreu em etapas sucessivas, reduzindo o número de participantes. O percurso da Miss Pará foi:

Top 20;

Top 12;

Eliminada antes do Top 6.

As seis finalistas foram Ilha do Mel (PR), Espírito Santo, Chapada Diamantina (BA), Triângulo Mineiro (MG), Ceará e Roraima, esta última via voto popular. O Top 3 teve Ilha do Mel (PR), Espírito Santo e Chapada Diamantina (BA).

Ao final, Marcella Kozinski, de 26 anos, conquistou o título de Miss Universe Brasil 2026. Ela representará o Brasil no Miss Universo, agendado para o dia 24 de novembro, em Porto Rico.