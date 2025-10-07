Egito reabre tumba de Amenhotep III após mais de 20 anos de reforma

O Egito abriu no sábado, 4, uma tumba de um faraó para visitantes após mais de duas décadas de reforma na cidade de Luxor, no sul do país, enquanto se prepara para a inauguração oficial do Grande Museu Egípcio no Cairo.

A enorme tumba de Amenhotep III, que governou o antigo Egito entre 1390 a.C. e 1350 a.C., está localizada no lado oeste do famoso Vale dos Reis. Ela foi encontrada em 1799 por duas pessoas e seu conteúdo foi saqueado, incluindo o sarcófago, segundo autoridades egípcias responsáveis pelas antiguidades.

A tumba passou por um projeto de restauração em três fases liderado pelo Japão nas últimas duas décadas, incluindo a renovação das pinturas do faraó e sua esposa nas paredes da tumba, disse Mohamed Ismail, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades.

"É uma tumba muito fascinante", disse Mohamed Ismail à Associated Press no local, acrescentando que ela inclui uma moldura da caixa do sarcófago roubado, com a tampa no lugar onde deveria estar.

Pinturas, câmara funerária e 'Livro dos Mortos'

A tumba começa com uma passagem inclinada de 36 metros de comprimento e 14 metros de profundidade sob o Vale dos Reis. Ela inclui uma câmara funerária principal para o rei e duas outras câmaras para suas esposas, as rainhas Tiye e Sitamun.

Diferentemente de outras tumbas antigas no vale, a tumba não está totalmente decorada, disse Ismail. Suas pinturas mostram Amenhotep III com um grupo de deuses egípcios antigos, e a câmara funerária contém inscrições de cenas do "Livro dos Mortos", que é uma coleção de textos destinados a orientar os mortos através do submundo no Egito antigo.

A múmia de Amenhotep III foi transferida por sacerdotes antigos para a tumba de seu avô, Amenhotep II, também no Vale dos Reis, de acordo com o Museu Nacional da Civilização Egípcia. A múmia, bastante danificada, está em exposição no museu junto com outras 16 múmias de 17 reis e rainhas do antigo Egito.

Amenhotep III foi um dos faraós mais proeminentes da 18ª dinastia do antigo Egito, que governou entre 1550 a.C. e 1292 a.C. Conhecido como Amenhotep, o Grande, ele ascendeu ao trono ainda adolescente e governou por 38 anos, de acordo com o Museu Nacional da Civilização Egípcia.

Grande Museu Egípcio

A reabertura da tumba ocorreu menos de um mês antes da inauguração oficial do Grande Museu Egípcio, próximo às pirâmides de Gizé. A inauguração do museu está prevista para 1º de novembro.

As reaberturas fazem parte dos esforços do Egito para atrair mais visitantes estrangeiros e revitalizar o setor de turismo, uma importante fonte de divisas.

O turismo, que depende fortemente dos ricos artefatos faraônicos do Egito, sofreu uma longa recessão após a turbulência política e a violência que se seguiram à revolta de 2011.