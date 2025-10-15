Eduardo Paes confirma reajuste anual de professores, mas é vaiado em evento com Lula

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi vaiado nesta quarta-feira, 15, por professores em um evento no Rio com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para marcar a abertura dos pedidos de emissão da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), no bojo do programa Mais Professores, do Ministério da Educação. "Só para garantir mais uma vez: os professores do município do Rio que mais uma vez terão o reajuste anual, que eu dou todo ano, e o acordo entre os trabalhadores", afirmou o prefeito carioca em meio às vaias.

Paes disse ainda que o ministro Camilo Santana (Educação) tem sido "um parceiro" e colaborado com as iniciativas da prefeitura do Rio. O ministro, por sua vez, agradeceu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, também presente, porque os projetos relativos à educação têm sido aprovados na Casa.

"Eu queria aqui dizer, presidente Hugo Motta, presidente Lula, semana passada, depois de 16 anos, aprovamos o Sistema Nacional de Educação, que é o SUS da educação brasileira, que vai definir mais claro o papel de cada ente federado na educação brasileira", afirmou Santana, após citar outras iniciativas do governo no setor.

O ministro também afirmou que o Plano Nacional de Educação será aprovado. "Nós vamos aprovar o nosso Plano Nacional de Educação, dentro do eixo da valorização do magistério deste país, para o professor ter que ser bem remunerado."

Santana indagou ao público quem já havia recebido a CNDB, obtendo como resposta uma ampla negativa do público.

De acordo com a comunicação do Planalto, a celebração desta quarta marcou a abertura do sistema de solicitação da carteira. "Nós estamos entregando aqui 1.500 carteiras para os professores no Rio de Janeiro, com o início da entrega de 2,7 milhões de carteiras que poderão ser emitidas no Brasil."

Santana também anunciou a entrega de vouchers de R$ 3.000 para 100 mil professores para a compra de notebooks e tablets. Também informou sobre parcerias com as empresas Ifood e Decolar que darão descontos aos professores. Segundo ele, também haverá parcerias com a Amazon e a Samsung para compra de equipamentos. Citou ainda parceria com a Caixa e com uma rede de farmácias, sem citar o nome.

Ainda no evento, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, anunciou que os professores terão acesso a cartões de crédito com anuidade gratuita, empréstimos pessoais com condições especiais, descontos em consignado e antecipações com taxa de 1,4% ao mês com a CNDB.

O evento foi realizado no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, estádio olímpico transformado em escola pública. A expectativa era de que cerca de 3 mil professores das redes de ensino municipais, estaduais e federal participassem do evento.