EDP: 98% dos clientes afetados por ciclone em SP tiveram serviço normalizado

A EDP informou que mais de 98% dos clientes de sua área de concessão que tiveram o fornecimento de energia elétrica afetado pelos fortes ventos que ultrapassaram 90km/h tiveram o serviço normalizado. No estado de São Paulo, a distribuidora atua em 28 municípios das regiões do Alto do Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Em nota, a companhia disse que segue atuando com dez vezes mais equipes dedicadas nos reparos dos danos causados e que as últimas ocorrências que estão em andamento são mais complexas, "muitas vezes com a necessidade de reparos significativos por conta da queda de galhos e árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de trabalho das equipes".

A empresa afirmou ainda que, em situações com grande volume de ocorrências como esta, atua com priorização no atendimento, o iniciando por hospitais, postos de saúde, escolas, creches, e serviços essenciais, ou seja, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados. "Em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso", completou.

A empresa reforçou ainda recomendações para que a população jamais se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos e que, no caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica em sua área de concessão, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento.