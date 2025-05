Edital do Mais Médicos supera marca de 45 mil profissionais inscritos

O atual edital do programa Mais Médicos superou a marca de 45 mil médicos cadastrados. Segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), se inscreveram 45.792 profissionais de saúde, sendo que 42.383 (93%) são brasileiros.

De acordo com a Secom, outros 3.309 médicos são estrangeiros habilitados a exercer a profissão. A maioria dos inscritos são mulheres 26.864 (58,7%).

O atual edital do programa Mais Médicos prevê a seleção para 3.064 vagas. A prioridade, segundo a Secom, é de profissionais brasileiros registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM). As vagas não preenchidas serão distribuídas para brasileiros formados no exterior ou estrangeiros com Registro do Ministério da Sáude (RMS).

O resultado preliminar da seleção deve ser publicado na próxima terça-feira, 27.

De acordo com o edital, as 3.064 vagas serão distribuídas para 1.618 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).