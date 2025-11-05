Capa Jornal Amazônia
É preciso aproveitar momento em que o mundo nos vê como parte da solução, diz Raquel Lyra

Estadão Conteúdo

O trabalho para enfrentar a injustiça climática e social é uma decisão política, disse há pouco a governadora do Pernambuco, Raquel Lyra. "mas acreditamos na capacidade de transformação", afirmou, durante a Cúpula de Ação Climática Local, que acontece no Museu de Arte Moderna do Rio.

A governadora afirmou que em Pernambuco há 2 milhões de pessoas sem água tratada. "Quando se compara com as cidades do Nordeste, vemos que há um desafio." Lyra lembrou que o Brasil é visto como o "país do futuro", mas já não se pode mais esperar ser a "bola da vez". Para ela, é preciso "fazer o gol e aproveitar o momento em que o mundo nos vê como parte da solução".

A governadora disse que é preciso que os investimentos no País se reflitam em aumento de qualidade de vida. "Não só abastecer o mundo de energia e alimentos, mas fazer o nosso povo progredir."

Contato: juliana.garcon@estadao.com

Palavras-chave

COP30/RIO/RAQUEL LYRA
Variedades
