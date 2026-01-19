Capa Jornal Amazônia
É feriado em 20 de janeiro no Pará? Veja lista de cidades que celebram o Dia de São Sebastião

Data religiosa e de emancipações políticas mobiliza o Pará e outros estados do Brasil; confira a lista de municípios com folga

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo

O calendário de feriados religiosos no Brasil marca nesta terça-feira (20), o Dia de São Sebastião, data celebrada em diferentes municípios do país, inclusive com reflexos em cidades do Pará, onde o santo é referência de fé para comunidades católicas.

Embora não seja um feriado nacional, o Dia de São Sebastião costuma ser adotado por legislação municipal, especialmente em localidades onde o santo é padroeiro ou tem forte tradição religiosa. Além do caráter religioso, a data também coincide, em algumas cidades brasileiras, com aniversários de emancipação política.

Em Belém e na Região Metropolitana da capital paraense não será feriado.

Quem foi São Sebastião

Tradicionalmente, São Sebastião é associado à proteção contra epidemias, guerras e a fome, devoção que atravessa gerações e permanece viva em diversas regiões, incluindo o Norte do país. Segundo o Vaticano, o santo foi um oficial do exército romano, natural de Milão, que viveu no século III. Ele foi condenado pelo imperador Diocleciano por professar o cristianismo. Após sobreviver a uma execução por flechadas, continuou a apoiar cristãos perseguidos e a converter militares e nobres, até ser novamente capturado e morto por espancamento.

Onde é feriado?

No Brasil, a adoção do feriado em 20 de janeiro ocorre de forma local, por meio de leis municipais. Em alguns estados, como o Acre, a data também tem reconhecimento estadual, conforme legislação específica.

Veja a lista completa de cidades que decretam feriado em 20 de janeiro

Pará

  • Altamira: Dia de São Sebastião
  • Breu Branco: Dia de São Sebastião
  • Breves: Dia de São Sebastião
  • Igarapé-Açu: Dia de São Sebastião
  • Juruti: Dia de São Sebastião
  • Parauapebas: Dia de São Sebastião
  • Prainha: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião da Boa Vista: Dia de São Sebastião
  • Soure: aniversário de emancipação política
  • Terra Santa: Dia de São Sebastião
  • Tracuateua: Dia de São Sebastião
  • Vigia: Dia de São Sebastião

Acre

  • Acrelândia
  • Bujari
  • Capixaba
  • Epitaciolândia
  • Feijó
  • Manoel Urbano
  • Marechal Thaumaturgo
  • Plácido de Castro
  • Porto Acre
  • Rio Branco
  • Rodrigo Alves

Amazonas

  • Apuí: Dia de São Sebastião
  • Coari: Dia de São Sebastião

Bahia

  • Água Fria: Dia de São Sebastião
  • America Dourada: Dia de São Sebastião
  • Belmonte: Dia de São Sebastião
  • Belo Campo: Dia de São Sebastião
  • Brumado: Dia de São Sebastião
  • Camacan: Dia de São Sebastião
  • Canavieiras: Dia de São Sebastião
  • Cocos: Dia de São Sebastião
  • Filadélfia: Dia de São Sebastião
  • Ibiassucê: Dia de São Sebastião
  • Ibotirama: Dia de São Sebastião
  • Itambé: Dia de São Sebastião
  • Jucurucu: Dia de São Sebastião
  • Jussara: Dia de São Sebastião
  • Paratinga: Dia de São Sebastião
  • Quijingue: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião do Passé: Dia de São Sebastião
  • Seabra: Dia de São Sebastião
  • Una: Dia de São Sebastião
  • Wanderley: Dia de São Sebastião

Ceará

  • Acaraú: Dia de São Sebastião
  • Aracati: Dia de São Sebastião
  • Ipaumirim: Dia de São Sebastião
  • Itapipoca: Dia de São Sebastião
  • Maranguape: Dia de São Sebastião
  • Monsenhor Tabosa: Dia de São Sebastião
  • Mulungu: Dia de São Sebastião
  • Pedra Branca: Dia de São Sebastião

Espírito Santo

  • Afonso Cláudio: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política
  • Domingos Martins: Dia da Penitência
  • Governador Lindenberg: Dia de São Sebastião
  • Itarana: Dia de São Sebastião
  • Jerônimo Monteiro: Dia de São Sebastião
  • Mucurici: Dia de São Sebastião
  • Muniz Freire: Dia de São Sebastião

Goiás

  • Aloândia: Dia de São Sebastião
  • Bom Jardim de Goiás: Dia de São Sebastião
  • Cachoeira Dourada: Dia de São Sebastião
  • Caiapônia: Dia de São Sebastião
  • Caldazinha: Dia de São Sebastião
  • Corumba de Goias: Dia de São Sebastião
  • Cristalina: Dia de São Sebastião
  • Cumari: Dia de São Sebastião
  • Divinópolis de Goiás: Dia de São Sebastião
  • Goiandira: Dia de São Sebastião
  • Goiatuba: Dia de São Sebastião
  • Itaberaí: Dia de São Sebastião
  • Itaguaru: Dia de São Sebastião
  • Itarumã: Dia de São Sebastião
  • Jaraguá: Dia de São Sebastião
  • Leopoldo de Bulhões: Dia de São Sebastião
  • Mairipotaba: Dia de São Sebastião
  • Nova Aurora: Dia de São Sebastião
  • Palmeiras de Goiás: Dia de São Sebastião
  • Rio Quente: Dia de São Sebastião
  • Rio Verde: Dia de São Sebastião
  • São João d'Aliança: Dia de São Sebastião
  • São Luiz do Norte: Dia de São Sebastião
  • Uruana: Dia de São Sebastião
  • Vicentinópolis: Dia de São Sebastião

Minas Gerais

  • Água Comprida: Dia de São Sebastião
  • Aguanil: Dia de São Sebastião
  • Águas Vermelhas: Dia de São Sebastião
  • Alpinópolis: Dia de São Sebastião
  • Andradas: Dia de São Sebastião
  • Araçaí: Dia de São Sebastião
  • Araújos: Dia de São Sebastião
  • Areado: Dia de São Sebastião
  • Bela Vista de Minas: Dia de São Sebastião
  • Belo Vale: Dia de São Sebastião
  • Biquinhas: Dia de São Sebastião
  • Bom Repouso: Dia de São Sebastião
  • Brasília de Minas: Dia de São Sebastião
  • Brumadinho: Dia de São Sebastião
  • Cabeceira Grande: Dia de São Sebastião
  • Cambuquira: Dia de São Sebastião
  • Canápolis: Dia de São Sebastião
  • Capitão Enéas: Dia de São Sebastião
  • Capitólio: Dia de São Sebastião
  • Carlos Chagas: Dia de São Sebastião
  • Carmo do Paranaíba: Dia de São Sebastião
  • Carvalhópolis: Dia de São Sebastião
  • Casa Grande: Dia de São Sebastião
  • Claraval: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política
  • Coimbra: Dia de São Sebastião
  • Comendador Gomes: Dia de São Sebastião
  • Conceição do Mato Dentro: Dia de São Sebastião
  • Conceição do Rio Verde: Dia de São Sebastião
  • Coração de Jesus: Dia de São Sebastião
  • Coronel Fabriciano: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade
  • Cruzília: Dia de São Sebastião
  • Desterro de Entre Rios: Dia de São Sebastião
  • Dionísio: Dia de São Sebastião
  • Ervália: Dia de São Sebastião
  • Espera Feliz: Dia de São Sebastião
  • Espinosa: Dia de São Sebastião
  • Estrela do Indaiá: Dia de São Sebastião
  • Eugenópolis: Dia de São Sebastião
  • Felisburgo: Dia de São Sebastião
  • Florestal: Dia de São Sebastião
  • Grupiara: Dia de São Sebastião
  • Guimarânia: Dia de São Sebastião
  • Guiricema: Dia de São Sebastião
  • Ijaci: Dia de São Sebastião
  • Ingaí: Dia de São Sebastião
  • Inhapim: Dia de São Sebastião
  • Inhaúma: Dia de São Sebastião
  • Itapeva: Dia de São Sebastião
  • Itatiaiuçu: Dia de São Sebastião
  • Jesuânia: Dia de São Sebastião
  • Joanésia: Dia de São Sebastião
  • Juatuba: Dia de São Sebastião
  • Juruaia: Dia de São Sebastião
  • Ladainha: Dia de São Sebastião
  • Leandro Ferreira: Dia de São Sebastião
  • Leopoldina: Dia de São Sebastião
  • Machacalis: Dia de São Sebastião
  • Mário Campos: Dia de São Sebastião
  • Nova Serrana: Dia de São Sebastião
  • Papagaios: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política
  • Passa Quatro: Dia de São Sebastião
  • Passa Tempo: Dia de São Sebastião
  • Pedralva: Dia de São Sebastião
  • Periquito: Dia de São Sebastião
  • Pirapora: Dia de São Sebastião
  • Pirauba: Dia de São Sebastião
  • Ponte Nova: Dia de São Sebastião
  • Presidente Juscelino: Dia de São Sebastião
  • Raul Soares: Dia de São Sebastião
  • Recreio: Dia de São Sebastião
  • Rochedo de Minas: Dia de São Sebastião
  • Rodeiro: Dia de São Sebastião
  • Sabinópolis: Dia de São Sebastião
  • São Geraldo: Dia de São Sebastião
  • São Gotardo: Dia de São Sebastião
  • São Romão: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião da Bela Vista: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião da Vargem Alegre: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião do Maranhão: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião do Paraíso: Dia de São Sebastião
  • Serra do Salitre: Dia de São Sebastião
  • Taiobeiras: Dia de São Sebastião
  • Tarumirim: Dia de São Sebastião

Mato Grosso

  • Alto Garças: Dia de São Sebastião
  • Araputanga: morte do Monsenhor Celso Duca
  • Arenápolis: Dia de São Sebastião
  • Dom Aquino: Dia de São Sebastião
  • Itiquira: Dia de Nossa senhora do Carmo e São Sebastião
  • Nobres: Dia de São Sebastião

Paraíba

  • Araçagi: Dia de São Sebastião
  • Araruna: Dia de São Sebastião
  • Bayeux: Dia de São Sebastião
  • Caaporã: Dia de São Sebastião
  • Lagoa de Dentro: Dia de São Sebastião
  • Picuí: Dia de São Sebastião
  • Pirpirituba: Dia de São Sebastião
  • São Bento: Dia de São Sebastião
  • São José de Piranhas: Dia de São Sebastião

  • Taperoá: Dia de São Sebastião

Pernambuco

  • Águas Belas: Dia de São Sebastião
  • Aliança: Dia de São Sebastião
  • Belo Jardim: Dia de São Sebastião
  • Bom Conselho: Dia de São Sebastião
  • Bonito: Dia de São Sebastião
  • Itaquitinga: Dia de São Sebastião
  • Jataúba: Dia de São Sebastião
  • Lagoa do Itaenga: Dia de São Sebastião
  • Lagoa dos Gatos: Dia de São Sebastião
  • Machados: Dia de São Sebastião
  • Moreno: Dia de São Sebastião
  • Orocó: aniversário de emancipação política
  • Ouricuri: Dia de São Sebastião
  • Riacho das Almas: Dia de São Sebastião
  • Sanharó: Dia de São Sebastião
  • Terra Nova: Dia de São Sebastião

Paraná

  • Altônia: Dia de São Sebastião
  • Andirá: Dia de São Sebastião
  • Astorga: Dia de São Sebastião
  • Catanduvas: Dia de São Sebastião
  • Curiúva: Dia de São Sebastião
  • Faxinal: Dia de São Sebastião
  • Fernandes Pinheiro: Dia de São Sebastião
  • Honório Serpa: Dia de São Sebastião
  • Jacarezinho: Dia de São Sebastião
  • Joaquim Távora: Dia de São Sebastião
  • Mandaguaçu: Dia de São Sebastião
  • Munhoz de Melo: Dia de São Sebastião
  • Ortigueira: Dia de São Sebastião
  • Quatro Barras: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião da Amoreira: Dia de São Sebastião
  • Sengés: Dia de São Sebastião
  • Tapira: Dia de São Sebastião
  • Wenceslau Braz: Dia de São Sebastião
  • Paranavaí: Dia de São Sebastião

Rio de Janeiro

  • Aperibé: Dia de São Sebastião
  • Araruama: Dia de São Sebastião
  • Barra Mansa: Dia de São Sebastião
  • Porciúncula: Dia de São Sebastião
  • Rio de Janeiro: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião do Alto: Dia de São Sebastião
  • Três Rios: Dia de São Sebastião
  • Varre-sai: Dia de São Sebastião

Rio Grande do Norte

  • Caraúbas: Dia de São Sebastião
  • Florânia: Dia de São Sebastião
  • Governador Dix-sept Rosado: Dia de São Sebastião
  • Guamaré: Dia de São Sebastião
  • Jucurutu: Dia de São Sebastião
  • Nova Cruz: Dia de São Sebastião
  • Parelhas: Dia de São Sebastião
  • Pedro Velho: Dia de São Sebastião

Rondônia

  • Costa Marques: Dia de São Sebastião

Roraima

  • Boa Vista: Dia de São Sebastião
  • Bonfim: Dia de São Sebastião
  • Caracaraí: Dia de São Sebastião

Rio Grande do Sul

  • Alegria: Dia de São Sebastião
  • Bagé: Dia de São Sebastião
  • Campo Novo: Dia de São Sebastião
  • Campos Borges: Dia de São Sebastião
  • Erebango: Dia de São Sebastião
  • Jaquirana: Dia de São Sebastião
  • Liberato Salzano: Dia de São Sebastião
  • Maximiliano de Almeida: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião do Caí: Dia de São Sebastião
  • Venâncio Aires: Dia de São Sebastião

Santa Catarina

  • Abelardo Luz: Dia de São Sebastião
  • Anitápolis: Dia de São Sebastião
  • Balneário Gaivota: Dia de São Sebastião
  • Bom Jardim da Serra: Dia de São Sebastião
  • Catanduvas: Dia de São Sebastião
  • Erval Velho: Dia de São Sebastião
  • José Boiteux: Dia de São Sebastião
  • Lauro Muller: Dia do Município
  • Papanduva: Dia de São Sebastião
  • Praia Grande: Dia de São Sebastião
  • Sombrio: Dia de São Sebastião
  • Tijucas: Dia de São Sebastião

Sergipe

  • Poço Verde: Dia de São Sebastião

São Paulo

  • Andradina: Dia de São Sebastião
  • Avaí: Dia de São Sebastião
  • Bady Bassitt: Dia de São Sebastião
  • Boa Esperança do Sul: Dia de São Sebastião
  • Borborema: Dia de São Sebastião
  • Braúna: aniversário de emancipação política
  • Cajamar: Dia de São Sebastião
  • Cajuru: Dia de São Sebastião
  • Cardoso: Dia de São Sebastião
  • Catiguá: Dia de São Sebastião
  • Cruzália: Dia de São Sebastião
  • Descalvado: Dia de São Sebastião
  • Fernando Prestes: Dia de São Sebastião
  • Floreal: Dia de São Sebastião
  • Guaíra: Dia de São Sebastião
  • Guapiaçu: Dia de São Sebastião
  • Guará: Dia de São Sebastião
  • Ibirá: Dia de São Sebastião
  • Itaju: Dia de São Sebastião
  • Itupeva: Dia de São Sebastião
  • Jeriquara: Dia de São Sebastião
  • Lavrinhas: Dia de São Sebastião
  • Louveira: Dia de São Sebastião
  • Mococa: Dia de São Sebastião
  • Monteiro Lobato: Dia de São Sebastião
  • Palmital: Dia de São Sebastião
  • Pederneiras: Dia de São Sebastião
  • Pedra Bela: Dia de São Sebastião
  • Piraju: Dia de São Sebastião
  • Pirajuí: Dia de São Sebastião
  • Pitangueiras: Dia de São Sebastião
  • Porto Ferreira: Dia de São Sebastião
  • Presidente Prudente: Dia de São Sebastião
  • Ribeirão Preto: Dia de São Sebastião
  • Rio Grande da Serra: Dia de São Sebastião
  • Santa Cruz do Rio Pardo: Dia da Cidade
  • São Sebastião: Dia de São Sebastião
  • São Sebastião da Grama: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade
  • Sebastianópolis do Sul: Dia de São Sebastião
  • Sud Mennucci: Dia de São Sebastião
  • Suzano: Dia de São Sebastião
  • Taquaritinga: Dia de São Sebastião
  • Ubirajara: Dia de São Sebastião
  • Valentim Gentil: Dia de São Sebastião
  • Valinhos: Dia de São Sebastião
