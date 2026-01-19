É feriado em 20 de janeiro no Pará? Veja lista de cidades que celebram o Dia de São Sebastião

O calendário de feriados religiosos no Brasil marca nesta terça-feira (20), o Dia de São Sebastião, data celebrada em diferentes municípios do país, inclusive com reflexos em cidades do Pará, onde o santo é referência de fé para comunidades católicas.

Embora não seja um feriado nacional, o Dia de São Sebastião costuma ser adotado por legislação municipal, especialmente em localidades onde o santo é padroeiro ou tem forte tradição religiosa. Além do caráter religioso, a data também coincide, em algumas cidades brasileiras, com aniversários de emancipação política.

Em Belém e na Região Metropolitana da capital paraense não será feriado.

Quem foi São Sebastião

Tradicionalmente, São Sebastião é associado à proteção contra epidemias, guerras e a fome, devoção que atravessa gerações e permanece viva em diversas regiões, incluindo o Norte do país. Segundo o Vaticano, o santo foi um oficial do exército romano, natural de Milão, que viveu no século III. Ele foi condenado pelo imperador Diocleciano por professar o cristianismo. Após sobreviver a uma execução por flechadas, continuou a apoiar cristãos perseguidos e a converter militares e nobres, até ser novamente capturado e morto por espancamento.

Onde é feriado?

No Brasil, a adoção do feriado em 20 de janeiro ocorre de forma local, por meio de leis municipais. Em alguns estados, como o Acre, a data também tem reconhecimento estadual, conforme legislação específica.

Veja a lista completa de cidades que decretam feriado em 20 de janeiro

Pará

Altamira: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Breu Branco: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Breves: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Igarapé-Açu: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Juruti: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Parauapebas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Prainha: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião da Boa Vista: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Soure: aniversário de emancipação política

aniversário de emancipação política Terra Santa: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Tracuateua: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Vigia: Dia de São Sebastião

Acre

Acrelândia

Bujari

Capixaba

Epitaciolândia

Feijó

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Plácido de Castro

Porto Acre

Rio Branco

Rodrigo Alves

Amazonas

Apuí: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Coari: Dia de São Sebastião

Bahia

Água Fria: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião America Dourada: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Belmonte: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Belo Campo: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Brumado: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Camacan: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Canavieiras: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Cocos: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Filadélfia: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ibiassucê: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ibotirama: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itambé: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jucurucu: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jussara: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Paratinga: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Quijingue: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião do Passé: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Seabra: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Una: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Wanderley: Dia de São Sebastião

Ceará

Acaraú: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Aracati: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ipaumirim: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itapipoca: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Maranguape: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Monsenhor Tabosa: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Mulungu: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pedra Branca: Dia de São Sebastião

Espírito Santo

Afonso Cláudio: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política

Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política Domingos Martins: Dia da Penitência

Dia da Penitência Governador Lindenberg: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itarana: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jerônimo Monteiro: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Mucurici: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Muniz Freire: Dia de São Sebastião

Goiás

Aloândia: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bom Jardim de Goiás: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Cachoeira Dourada: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Caiapônia: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Caldazinha: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Corumba de Goias: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Cristalina: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Cumari: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Divinópolis de Goiás: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Goiandira: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Goiatuba: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itaberaí: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itaguaru: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itarumã: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jaraguá: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Leopoldo de Bulhões: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Mairipotaba: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Nova Aurora: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Palmeiras de Goiás: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Rio Quente: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Rio Verde: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São João d'Aliança: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Luiz do Norte: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Uruana: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Vicentinópolis: Dia de São Sebastião

Minas Gerais

Água Comprida: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Aguanil: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Águas Vermelhas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Alpinópolis: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Andradas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Araçaí: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Araújos: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Areado: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bela Vista de Minas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Belo Vale: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Biquinhas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bom Repouso: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Brasília de Minas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Brumadinho: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Cabeceira Grande: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Cambuquira: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Canápolis: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Capitão Enéas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Capitólio: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Carlos Chagas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Carmo do Paranaíba: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Carvalhópolis: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Casa Grande: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Claraval: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política

Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política Coimbra: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Comendador Gomes: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Conceição do Mato Dentro: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Conceição do Rio Verde: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Coração de Jesus: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Coronel Fabriciano: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade

Dia de São Sebastião e aniversário da cidade Cruzília: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Desterro de Entre Rios: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Dionísio: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ervália: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Espera Feliz: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Espinosa: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Estrela do Indaiá: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Eugenópolis: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Felisburgo: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Florestal: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Grupiara: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Guimarânia: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Guiricema: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ijaci: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ingaí: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Inhapim: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Inhaúma: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itapeva: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itatiaiuçu: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jesuânia: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Joanésia: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Juatuba: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Juruaia: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ladainha: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Leandro Ferreira: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Leopoldina: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Machacalis: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Mário Campos: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Nova Serrana: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Papagaios: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política

Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política Passa Quatro: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Passa Tempo: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pedralva: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Periquito: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pirapora: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pirauba: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ponte Nova: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Presidente Juscelino: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Raul Soares: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Recreio: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Rochedo de Minas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Rodeiro: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Sabinópolis: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Geraldo: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Gotardo: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Romão: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião da Bela Vista: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião da Vargem Alegre: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião do Maranhão: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião do Paraíso: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Serra do Salitre: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Taiobeiras: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Tarumirim: Dia de São Sebastião

Mato Grosso

Alto Garças: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Araputanga: morte do Monsenhor Celso Duca

morte do Monsenhor Celso Duca Arenápolis: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Dom Aquino: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itiquira: Dia de Nossa senhora do Carmo e São Sebastião

Dia de Nossa senhora do Carmo e São Sebastião Nobres: Dia de São Sebastião

Paraíba

Araçagi: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Araruna: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bayeux: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Caaporã: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Lagoa de Dentro: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Picuí: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pirpirituba: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Bento: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São José de Piranhas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Taperoá: Dia de São Sebastião

Pernambuco

Águas Belas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Aliança: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Belo Jardim: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bom Conselho: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bonito: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itaquitinga: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jataúba: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Lagoa do Itaenga: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Lagoa dos Gatos: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Machados: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Moreno: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Orocó: aniversário de emancipação política

aniversário de emancipação política Ouricuri: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Riacho das Almas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Sanharó: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Terra Nova: Dia de São Sebastião

Paraná

Altônia: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Andirá: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Astorga: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Catanduvas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Curiúva: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Faxinal: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Fernandes Pinheiro: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Honório Serpa: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jacarezinho: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Joaquim Távora: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Mandaguaçu: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Munhoz de Melo: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ortigueira: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Quatro Barras: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião da Amoreira: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Sengés: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Tapira: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Wenceslau Braz: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Paranavaí: Dia de São Sebastião

Rio de Janeiro

Aperibé: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Araruama: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Barra Mansa: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Porciúncula: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Rio de Janeiro: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião do Alto: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Três Rios: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Varre-sai: Dia de São Sebastião

Rio Grande do Norte

Caraúbas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Florânia: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Governador Dix-sept Rosado: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Guamaré: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jucurutu: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Nova Cruz: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Parelhas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pedro Velho: Dia de São Sebastião

Rondônia

Costa Marques: Dia de São Sebastião

Roraima

Boa Vista: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bonfim: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Caracaraí: Dia de São Sebastião

Rio Grande do Sul

Alegria: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bagé: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Campo Novo: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Campos Borges: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Erebango: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jaquirana: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Liberato Salzano: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Maximiliano de Almeida: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião do Caí: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Venâncio Aires: Dia de São Sebastião

Santa Catarina

Abelardo Luz: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Anitápolis: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Balneário Gaivota: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bom Jardim da Serra: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Catanduvas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Erval Velho: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião José Boiteux: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Lauro Muller: Dia do Município

Dia do Município Papanduva: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Praia Grande: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Sombrio: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Tijucas: Dia de São Sebastião

Sergipe

Poço Verde: Dia de São Sebastião

São Paulo

Andradina: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Avaí: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Bady Bassitt: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Boa Esperança do Sul: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Borborema: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Braúna: aniversário de emancipação política

aniversário de emancipação política Cajamar: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Cajuru: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Cardoso: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Catiguá: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Cruzália: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Descalvado: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Fernando Prestes: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Floreal: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Guaíra: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Guapiaçu: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Guará: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ibirá: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itaju: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Itupeva: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Jeriquara: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Lavrinhas: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Louveira: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Mococa: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Monteiro Lobato: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Palmital: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pederneiras: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pedra Bela: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Piraju: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pirajuí: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Pitangueiras: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Porto Ferreira: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Presidente Prudente: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ribeirão Preto: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Rio Grande da Serra: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Santa Cruz do Rio Pardo: Dia da Cidade

Dia da Cidade São Sebastião: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião São Sebastião da Grama: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade

Dia de São Sebastião e aniversário da cidade Sebastianópolis do Sul: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Sud Mennucci: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Suzano: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Taquaritinga: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Ubirajara: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Valentim Gentil: Dia de São Sebastião

Dia de São Sebastião Valinhos: Dia de São Sebastião