Dupla é presa suspeita de matar idosa no litoral de SP e usar cama box para esconder o corpo

Dois homens, de 38 e 41 anos, foram presos na quinta-feira, 23, no Guarujá, litoral de São Paulo, suspeitos de cometer feminicídio contra uma idosa de 65 anos no mês passado. Eles foram detidos em Vicente de Carvalho, um distrito do município, por policias da 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Os suspeitos não tiveram as identidades informadas e, por esse motivo, não foi possível localizar as defesas deles.

O crime aconteceu no Guarujá, em março deste ano. O corpo da idosa foi localizado no dia 6 de abril, em uma área de mata, a cerca de um quilômetro da sua casa. O cadáver já estava em estado de decomposição e a mulher foi reconhecida pela família por conta da roupa que estava usando.

De acordo com as investigações, a idosa foi morta pelo ex-namorado por motivos de ciúmes. Em depoimento à polícia, o homem que escondeu o corpo disse que o parceiro (namorado da idosa) teria cometido o crime depois de descobrir que a mulher já tinha tido um relacionamento com o outro homem detido.

Segundo a polícia, um dos homens usou uma cama box para esconder o corpo da mulher e levá-la, por meio de um carrinho de mão, até o local da desova. Imagens de câmeras monitoramento analisadas pela polícia flagram o momento em que um homem empurra a cama na rua, no meio de carros.

Durante as investigações, a polícia afirma que agentes ficaram dias em campana na frente da casa da idosa. Na última quinta-feira, os policiais avistaram a dupla saindo do imóvel e fizeram a abordagem. Com eles, também foi apreendida uma bicicleta e um celular que pertenciam à mulher.

"Os presos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos de polícia judiciária, permanecendo à disposição da justiça. As investigações prosseguem no intuito de elucidar maiores detalhes e conclusão dos exames periciais", informou a Polícia Civil, em nota.