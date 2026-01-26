Dupla é presa durante roubo a banco no centro de São Paulo

Imagens fornecidas pela Polícia Militar mostram o momento em que dois homens foram presos na noite do último sábado, 24, durante uma tentativa de roubo a uma agência do Banco Safra, no centro de São Paulo. O registro, feito pelas câmeras corporais dos agentes da PM, mostram o momento em que a dupla é rendida ainda dentro da agência.

O caso aconteceu no bairro Bom Retiro. Procurado, o Banco Safra informou que não iria se manifestar sobre o caso. Por volta das 22h, uma central de monitoramento do próprio banco notou que quatro pessoas tinham conseguido invadir a sala dos cofres da agência e acionou a PM.

Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram o banco com a porta aberta e dois homens do grupo saindo da agência. Houve troca de tiros, mas os suspeitos conseguiram escapar em um carro blindado. O veículo foi abandonado e já foi localizado pela polícia.

Estes dois homens seguem foragidos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP).

Já dentro do banco, os PMs encontraram os outros dois suspeitos. A dupla foi rendida e presa em flagrante. O momento em que os dois são detidos foi registrado pelas câmeras corporais dos agentes.

Conforme as imagens, é possível ver o policial dentro de uma sala escura, sendo iluminada por uma lanterna. De uma porta, saem dois homens, ambos de blusa azul, carregando malas e mochilas. "Deita, segura, mão na cabeça", diz o policial, de forma repetida, antes de algemar os suspeitos. A identidade dos suspeitos não foi informada e, por isso, não foi possível localizar as defesas.

O vídeo ainda mostra que, questionados, os suspeitos informam que não há mais pessoas dentro da agência, apenas os dois. Em outro momento, os policiais revistam os materiais usados pelos bandidos e encontram armas e estojos com munições. Um dos agentes cita que o armamento pode pertencer a um vigilante do banco.

De acordo com a PM, os agentes apreenderam dois revólveres calibre .38, munições, coletes à prova de balas, ferramentas utilizadas no arrombamento, celulares e o veículo, que foi utilizado com placas adulteradas.

A PM informou que o grupo não chegou a levar nenhuma quantia em dinheiro. "Os dois presos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial do Bom Retiro, onde permaneceram à disposição da autoridade policial", informou a corporação.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que o caso foi registrado como tentativa de roubo a estabelecimento bancário e associação criminosa. "Diligências estão em andamento para a localização dos outros dois suspeitos".