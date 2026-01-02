Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Duas pessoas ficam feridas após queda de árvore no parque do Ibirapuera

Estadão Conteúdo

Duas pessoas ficaram feridas após a queda de uma árvore de grande porte dentro do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 2. A informação preliminar foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros do Estado.

Uma das vítimas, uma mulher de 57 anos, teve traumatismo cranioencefálico e lesionou o ombro. Ela foi socorrida desorientada ao Hospital São Paulo, na zona sul.

Os bombeiros ainda não divulgaram informações sobre a outra pessoa ferida. O caso aconteceu por volta das 17h próximo ao Portão 3 do parque. Duas viaturas atuaram no socorro. Um helicóptero da Polícia Militar pousou dentro do parque para resgatar os feridos.

Procuradas, a Prefeitura de São Paulo e a empresa Urbia, responsável pelo parque, não se haviam se manifestado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

