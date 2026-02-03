Capa Jornal Amazônia
Duas pessoas ficam feridas após queda de árvore na zona sul de São Paulo

Estadão Conteúdo

Ao menos duas pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira, 3, após serem atingidas por uma árvore que caiu perto da entrada do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, na altura 150 da Avenida Ibirapuera, em Moema, zona sul de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil, as vítimas, um homem e uma mulher, ficaram com ferimentos leves e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu). Não há informações sobre o que causou a queda da árvore.

Eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana e equipes da Secretaria Municipal das Subprefeituras atuam no local para a retirada da árvore, informou a administração municipal em nota.

Pelas imagens, é possível ver que a vegetação caiu sobre alguns carros e atingiu também um ônibus. A Enel, responsável pela distribuição de energia na Grande SP, foi acionada para desligar a rede elétrica para a realização da poda da árvore.

A Prefeitura de São Paulo confirmou, via Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e SPTrans, que um ônibus da Viação Grajaú - que opera a linha 5370/10 Term. Varginha - Lgo. São Francisco - foi atingido pela árvore quando trafegava pela Av. Ibirapuera, sentido centro.

O acidente provocou a mudança na operação de 15 linhas que trafegam na região no sentido bairro. "Essas linhas fazem o seguinte desvio: normal até a Av. Pedro Álvares Cabral, Av. Prof° Ascendino Reis, R. Pedro de Toledo, Av. Ibirapuera, prosseguindo normal", informou a Prefeitura. Veja quais são as linhas a seguir:

509M/10 Jd. Miriam - Term. Princ. Isabel 675N/10 Term. Sto. Amaro - Metrô Ana Rosa 695V/10 Term. Capelinha - Metrô Ana Rosa 5154/10 Term. Sto. Amaro - Term. Princ. Isabel 5300/10 Term. Sto. Amaro - Term. Pq. D. Pedro II 5317/10 Sesc/Orion - Pça. do Correio 5318/10 Chác. Santana - Pça. da Sé 5362/10 Pq. Res. Cocaia - Pça. da Sé 5362/41 Pq. Res. Cocaia - Pq. Ibirapuera 5370/10 Term. Varginha - Lgo. São Francisco 5370/21 Term. Varginha - Pq. Ibirapuera 5391/10 Jd. Ângela - Lgo. São Francisco 5632/10 Vl. São José - Lgo. São Francisco 6358/10 Jd. Luso - Term. Bandeira 6455/10 Term. Capelinha - Lgo. São Francisco

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou a bloquear a via em ambos os sentidos. A pista no sentido centro foi liberada por volta das 18h33min.

A reportagem questionou a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo para saber se o Hospital do Servidor Público foi afetado e aguarda retorno.

Variedades
