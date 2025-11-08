Capa Jornal Amazônia
Drone mostra destruição em cidade do Paraná e Ratinho Junior decreta estado de calamidade

Estadão Conteúdo

Um drone captou, na manhã deste sábado, 8, imagens dos impactos causados pelo tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na tarde de sexta-feira, 7. O vídeo, divulgado pelo MetSul, registrou um cenário de terrível devastação: casas completamente destruídas, telhados arrancados e estruturas arrastadas pelos ventos.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), está em Rio Bonito do Iguaçu acompanhando a situação e decretou estado de calamidade pública. A cidade, de cerca de 14 mil habitantes, registrou ao menos seis mortes e mais de 400 feridos, além de danos estruturais significativos na área urbana.

No X, antigo Twitter, o governador está atualizando as ações das equipes estaduais de atendimento e suporte às famílias afetadas. Neste sábado, 8, Ratinho Júnior afirmou que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão prestando assistência direta aos moradores.

"Seguimos em Rio Bonito do Iguaçu acompanhando os impactos do tornado. Nossas equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil prestam atendimento a 432 pessoas e entregam telhas, colchões, cestas básicas e kits de higiene. Estamos juntos, garantindo assistência aos afetados", publicou.

Mais cedo, ele informou que serviços essenciais começam a ser restabelecidos após uma força-tarefa emergencial. "A Sanepar e a Copel fizeram uma força-tarefa para restabelecer a água e a energia em Rio Bonito do Iguaçu. As equipes do DER/PR também estão trabalhando para liberar as estradas", disse o governador na rede social.

Estragos em Rio Bonito do Iguaçu

Um vídeo divulgado pela Defesa Civil de São Paulo, que opera de forma articulada com os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina por conta da passagem de um ciclone no sul e sudeste do País, mostra parte da cidade com edificações colapsadas e até carros revirados nas vias.

"Estima-se que mais de 50% da zona urbana de Rio Bonito do Iguaçu foi afetada por destelhamentos, muitos totais. Houve inúmeros colapsos estruturais de edificações comerciais, de órgãos públicos e residências. A malha viária foi comprometida e a rede elétrica foi danificada", informou a Defesa Civil em nota publicada por volta das 6h45 deste sábado.

Os números do tornado:

Óbitos: 6 Feridos: 432 Desabrigados: 28 (até o momento) Desalojados: 1 mil Total de afetados: 10 mil

