Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Dono da empresa de turismo esportivo é preso em SC por prática de estelionato

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na última terça-feira, 6, um empresário do ramo de turismo esportivo pela prática de estelionato contra uma série de clientes. Ele era considerado foragido da Justiça do Pará, e alvo também de investigação em outros Estados do País, como São Paulo e Rio de Janeiro. Ele foi localizado em um prédio de luxo em Balneário Camboriú, cidade turística do litoral catarinense.

De acordo com informações do portal G1, o suspeito é Fernando Sampaio de Souza e Silva, de 36 anos, e responsável pela empresa Outsider Tours, que oferece pacotes de viagem para torcedores acompanharem eventos esportivos in loco, como finais de torneios continentais (Libertadores e Uefa Champions League) e até Fórmula 1.

A suspeita é de que o empresário vendia os pacotes, que incluíam ingressos, passagens de avião e hospedagem, mas não entregava os produtos aos clientes. Alguns teriam sido lesados no dia do evento, na porta do estádio, ao descobrir na hora que as entradas não seriam entregues pela empresa.

A defesa de Sampaio não foi localizada. A empresa também desativou suas contas nas redes sociais e o site tem um aviso de estar "temporariamente fechado".

No site Reclame Aqui, é possível encontrar dezenas de reclamações contra a Outsider Tours, de clientes de diferentes regiões do País alegando compra do pacote e a não entrega do produto contratado.

Entre os relatos, há queixas nas finais de Libertadores de 2022, em Guayaquil, no Equador e também na decisão do torneio continental do ano passado, em Lima, Peru, entre Palmeiras e Flamengo.

Um dos clientes relatou no site: "Comprei com a empresa Outsider Tours um pacote completo para a Final da Libertadores 2025 em Lima Peru, no valor de R$ 13.940,00, pago à vista. O pacote incluía passagem aérea, hotel e ingresso do jogo", disse.

"Dois dias antes da viagem, a empresa entrou em contato informando que eu não poderia viajar, alegando que não fecharam a quantidade mínima de clientes para o pacote. Além de ser um absurdo cancelar tão próximo do evento, desde então a empresa simplesmente desapareceu", acrescentou.

A empresa deu uma resposta padrão, pedindo ao cliente que enviasse um dados para um e-mail para dar continuidade na apuração do caso. "Assim que recebermos as informações, conseguiremos avançar com a apuração e o suporte adequado".

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou que o preso seria o responsável por empresas de turismo esportivo "que vendeu pacotes de viagens para jogos e corridas dentro e fora do país, enganando os torcedores que não receberam os pacotes conforme contratado".

"Além de ter sido preso preventivamente por mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Tucuruí/PA, também foi indiciado em inquéritos policiais no Rio de Janeiro e São Paulo, acrescentou a polícia no comunicado.

O empresário foi encaminhado para o sistema prisional catarinense e permanece à disposição da Justiça. Não foi informado se ele será levado para o Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

turismo esportivo

empresário

prisão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda