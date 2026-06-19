Dois suspeitos de participar de tentativa de sequestro de criança em SP são encontrados mortos

Um homem e uma mulher suspeitos de participar da tentativa de sequestro de uma criança de 10 anos na zona leste de São Paulo foram encontrados mortos nesta sexta, 19. Segundo a polícia, um terceiro suspeito foi preso. Os nomes não foram divulgados.

Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que indiciou o suspeito pelo crime de tentativa de subtração de incapaz e encaminhará o inquérito policial à 1ª Delegacia de Proteção à Pessoa (DHPP), que dará prosseguimento às investigações.

Os corpos de possíveis envolvidos no caso foram localizados no bairro Colônia. Os procedimentos para identificação dessas pessoas está em andamento.

Na tarde da última terça-feira, uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem desce de um táxi e vai na direção da criança, que andava de bicicleta na calçada.

O menino resiste à tentativa do rapaz de levá-lo até o carro. Neste momento, outra pessoa que passava presencia a cena e corre para libertar a criança das mãos do suspeito.

Segundo informações da SSP, o taxista se recusou a seguir viagem depois do ocorrido e o suspeito da tentativa de sequestro foi agredido por populares.