Dois sargentos da PM são presos pela PF suspeitos de vazar informações de operações para o CV

A Operação Tredo foi deflagrada com o objetivo de desarticular um núcleo de agentes de segurança pública integrantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

Rodolfo Henrique da Rosa e Luciano da Costa Ramos Junior (Reprodução)

A Polícia Federal prendeu na manhã desta segunda-feira, 8, dois sargentos da Polícia Militar do Rio responsável pelo vazamento de informações sobre operações policiais em comunidades fluminenses.

A Operação Tredo foi deflagrada com o objetivo de desarticular um núcleo de agentes de segurança pública integrantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

Os policiais federais cumprem 11 mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.

Um dos 11 alvos já havia sido preso na Operação Contenção, no último mês. Foram apreendidos três veículos e aparelhos celulares dos investigados.

Segundo a PF, as investigações foram iniciadas a partir do compartilhamento de informações relacionadas à atuação de um militar da Marinha do Brasil no fornecimento de drones e no treinamento de integrantes da facção criminosa para utilização desse equipamento.

A troca de informações foi autorizada judicialmente no âmbito da Operação Buzz Bomb, deflagrada pela PF em setembro de 2024.

"Com as informações obtidas, foi realizada nova investigação que culminou na identificação de Policiais Militares que repassavam informações a lideranças da organização criminosa em questão, acerca de operações policiais planejadas para comunidades sob domínio do grupo, com o objetivo de frustrar a atuação dos órgãos de segurança nessas áreas. Tal conduta permitia que os criminosos se organizassem previamente contra ações legítimas das forças policiais", diz a PF.

Entre os investigados está o sargento do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) responsável pela escalação das equipes que participam das operações.

A ação integra a Missão Redentor 2 da Polícia Federal para desarticular organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

