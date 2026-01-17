Dois médicos são mortos a tiros por colega de profissão em SP

Dois médicos foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (16), em Barueri, região metropolitana de São Paulo, após serem baleados por um colega de profissão durante um desentendimento. As vítimas são Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos; o autor dos disparos, Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 anos, foi preso em flagrante. O crime ocorreu em um restaurante no bairro Alphaville Plus.

Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 anos, autor dos disparos, foi preso em flagrante. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva.

A Justiça decretou a prisão preventiva durante audiência de custódia realizada neste sábado (17). A defesa do médico não foi localizada para se manifestar sobre o caso. Ele permanece detido em uma unidade carcerária da região, à disposição do Poder Judiciário.

Início da Confusão

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a Guarda Civil Municipal de Barueri (GCM) foi acionada para verificar a denúncia de um indivíduo armado. A denúncia ocorreu enquanto o desentendimento ainda acontecia dentro do restaurante.

“No local, houve uma discussão entre frequentadores, que inicialmente foi contida”, informou a SSP-SP. A confusão teria começado dentro de um restaurante na Avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus.

Momentos após o desentendimento inicial, Carlos Alberto Silva Filho sacou uma pistola calibre 9 milímetros. Ele efetuou disparos contra Luís Roberto Pellegrini Gomes e Vinicius dos Santos Oliveira quando já estavam na calçada.

As vítimas foram rapidamente socorridas para prontos-socorros da região. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiram e morreram.

Apreensões e Registro

A SSP-SP confirmou que a arma de fogo utilizada nos crimes foi apreendida. Junto a ela, cápsulas deflagradas, uma bolsa, documentos diversos e o valor de R$ 16.140 foram encontrados.

O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto pela Delegacia de Barueri. A unidade policial requisitou perícia para aprofundar as investigações.

Posicionamento do Restaurante

O restaurante El Uruguayo, local onde a confusão teve início, emitiu uma nota oficial. O estabelecimento “lamenta profundamente os fatos ocorridos na data de ontem, na via próxima ao vallet do restaurante”.

A nota também confirma a presença de uma equipe da GCM no local no momento em que os disparos foram efetuados. O restaurante afirmou estar à disposição para colaborar integralmente com as autoridades na investigação.

Luto em Cotia pela Morte de Médico

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou o falecimento do médico Vinicius dos Santos Oliveira. Ele atuava no município desde 2019.

Oliveira passou pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Atalaia, Caucaia do Alto e Portão. Também trabalhou no pronto-atendimento de Caucaia do Alto.

Em nota, a gestão municipal destacou o comprometimento do médico com o serviço público e o carinho pelos pacientes. “Médico dedicado, também atuou no hospital de campanha durante a Covid-19”, afirmou o comunicado.

Vinicius dos Santos Oliveira deixa esposa e uma filha de um ano e meio.