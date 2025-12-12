Dois dias após vendaval, quase 800 mil casas seguem sem energia elétrica na Grande SP

Quase 800 mil residências seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo dois dias após um vendaval de 98 km/h cancelar voos, afetar o transporte público e derrubar árvores. Às 7 horas desta sexta-feira, 12, 780.143 casas de 24 municípios continuavam com o fornecimento de energia interrompido.

À 1h45, o número ainda ultrapassava 1 milhão. A Enel Distribuição São Paulo afirma que o vendaval provocou uma grande destruição e que precisará reconstruir a rede das áreas afetadas. A concessionária não deu prazo para que a situação seja normalizada.

Em Juquitiba, 39% do município segue sem luz. Embu das Artes têm pelo menos 26% do fornecimento interrompido. Agora, seis cidades afetados (Mauá, Carapicuíba, Osasco, Jandira, Barueri e Santana de Parnaiba) já têm menos de 5% interrupção.

Em nota, a Enel informou que já conseguiu restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 1,8 milhão de clientes, dos 2,2 milhões afetados. Outros cerca de 500 mil novos casos ingressaram ao longo do dia de ontem com solicitação de atendimento, em decorrência da continuidade dos ventos pela manhã.

Segundo a concessionária, em algumas localidades, o "restabelecimento é mais complexo", porque envolve a "reconstrução da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos".