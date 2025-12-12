Dois dias após vendaval, quase 700 mil casas seguem sem energia elétrica na Grande SP

Quase 700 mil residências seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo dois dias após um vendaval de 98 km/h cancelar voos, afetar o transporte público e derrubar árvores. Às 19h15 desta sexta-feira, 12, 686.194 casas de 24 municípios continuavam com o fornecimento de energia interrompido.

A Enel Distribuição São Paulo afirma que o vendaval provocou uma grande destruição e que precisará reconstruir a rede das áreas afetadas. A concessionária não deu prazo para que a situação seja normalizada.

Embu das Artes têm pelo menos 28,3% do fornecimento interrompido. Outras sete cidades ainda têm mais de 10% dos imóveis no escuro (Cotia, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Mauá, São Lourenço da Serra e Vargem Grande).

Em nota, a Enel informou que já conseguiu reestabelecer o fornecimento de energia para cerca de 1,8 milhão de clientes, dos 2,2 milhões afetados. Outros cerca de 500 mil novos casos ingressaram ao longo do dia de ontem com solicitação de atendimento, em decorrência da continuidade dos ventos pela manhã.

Segundo a concessionária, em algumas localidades, o "restabelecimento é mais complexo", porque envolve a "reconstrução da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos".