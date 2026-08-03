Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Documento da PM recomenda expulsão de soldado que matou estudante de Medicina em SP

O jovem, estudante de Medicina, foi alvejado à queima-roupa na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, no fim de 2024

Estadão Conteúdo

O soldado Guilherme Augusto Macedo deve "sofrer a pena de expulsão" da Polícia Militar, recomenda documento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto pela corporação para esclarecer a morte de Marco Aurélio Cardenas Acosta, 22, e concluído no dia 6 de maio. O jovem, estudante de Medicina, foi alvejado à queima-roupa na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, no fim de 2024.

Segundo João Carlos Campanini, advogado do policial, a conclusão representa uma "decisão afoita, talvez por conta de pressões externas ao processo". A defesa afirma esperar que as demais autoridades da Polícia Militar avaliem os fatos com mais cautela.

O documento sigiloso, obtido pelo Estadão, aponta que Guilherme efetuou o disparo de arma de fogo de forma desnecessária no dia 20 de novembro de 2024. De acordo com o processo, Marco Aurélio estava desarmado, sem camisa, encurralado e sem possibilidade de fuga. O risco à vida dos policiais estava "longe" e a situação de perigo teria sido criada pelo próprio soldado.

"O próprio soldado, PM Augusto, contribuiu, momentos antes, para colocar em risco a sua vida. Pois tentou segurar ou deter/abordar a vítima sozinho, com arma de fogo em punho", diz o documento. O texto sustenta que o policial deveria ter colocado a arma de volta no coldre e aguardado o apoio do parceiro de equipe ou de outros policiais, em vez de continuar com a arma em punho.

O documento também considera "descabida" a alegação da defesa de que o estudante poderia ter uma arma escondida embaixo da calça, por não haver qualquer evidência. Diante disso, Jonatha de Farias, responsável pelo PAD, conclui que Guilherme "demonstrou ser refratário aos valores e deveres policiais militares e não reúne condições ético-morais de permanecer nas fileiras da PMESP".

Já o processo administrativo contra Bruno Carvalho do Prado, PM que desferiu um chute em Marco Aurélio momentos antes da morte do estudante, teve como recomendação o arquivamento.

O PAD foi concluído e encaminhado ao Comando de Policiamento da Capital, responsável pelo caso. A decisão sobre a expulsão do soldado cabe ao comandante-geral da Polícia Militar.

Relembre o caso de Marco Aurélio

image Polícia Civil pede prisão de PM que matou estudante de Medicina na zona sul de SP
Delegado do caso concluiu que o soldado assumiu o risco do resultado morte ao usar ilegitimamente a arma de fogo para repelir uma suposta ameaça ao seu parceiro de viatura

Marco Aurélio foi baleado pelo PM Guilherme Augusto Macedo na madrugada do dia 20 de novembro de 2024. Guilherme e outro policial, Bruno Carvalho do Prado, estavam fazendo ronda de rotina pela Vila Mariana quando Marco Aurélio passou caminhando sem camisa e deu um tapa no retrovisor da viatura.

Os dois policiais saíram em perseguição a ele, que tentou entrar em um hotel onde estava hospedado com uma mulher. O estudante, desarmado, foi encurralado pelos policiais. Guilherme atirou à queima-roupa e Marco Aurélio morreu.

Em vídeo gravado pelas câmeras corporais dos policiais no dia em que Marco Aurélio morreu, é possível ver o universitário falando "Tira a mão de mim! Tira a mão de mim!" repetidas vezes aos dois PMs, de acordo com o relatório final do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em relatório final de inquérito, o delegado Gabriel Tadeu Brienza Vieira, do DHPP, afirmou que o uso de arma de fogo no caso "não se mostrou legítimo", uma vez que "a vítima estava visivelmente sem armas e não estava em atitude que pudesse representar risco de morte ou lesão a guarnição policial ou terceiros".

O Ministério Público indiciou Guilherme e Bruno por homicídio doloso (intencional). Em janeiro, a juíza Luciana Menezes Scorza, da 4ª Vara Criminal do Júri da capital, negou pedido de prisão preventiva para Guilherme, mas aceitou a denúncia do MP contra os dois policiais, permitindo que o caso começasse a tramitar. Em fevereiro, a Justiça determinou que os policiais militares sejam levados a júri popular.

Prisão preventiva por agressão

A Justiça de São Paulo expediu nesta segunda-feira, 3, mandado de prisão preventiva contra o PM Bruno Carvalho do Prado após denúncias de violência doméstica contra a mulher durante o período em que respondia processo em liberdade provisória. Segundo a decisão, os fatos demonstram periculosidade social.

Em nota, a defesa de Bruno afirmou que se trata de "meia informação" enviada aos autos pela assistência da acusação visando vingança, não justiça. "Essa suposta acusação de violência doméstica já foi arquivada e nem chegou a ter medida protetiva da lei Maria da Penha. Já informamos ao juízo a mentira dos assistentes e pedimos a imediata revogação da prisão. Estamos aguardando decisão", disse João Carlos Campanini, responsável pela defesa do policial.

A juíza Luiza Torggler Silva, da 4ª Vara do Júri do Foro Central Criminal de São Paulo, entendeu que Bruno, submetido a medidas cautelares por conta do caso do homicídio de Marco Aurélio, cometeu novo delito envolvendo ameaça e lesão corporal contra a própria esposa em contexto de violência doméstica.

Segundo o pedido de prisão protocolado pelos advogados da família de Marco Aurélio na última terça-feira, 28, Bruno descumpriu as condições impostas pela justiça para responder ao processo em liberdade. O documento reproduz trecho do boletim de ocorrência no qual a esposa do policial afirma que vinha sendo ameaçada há dois anos. Conforme o registro, ele dizia que iria matá-la, chegando a afirmar que "vai colocá-la no caixão e mandar para o Ceará".

"Destacando-se que armas de fogo à disposição do réu, particulares ou institucionais, deverão ser apreendidas", disse a magistrada na decisão de sexta-feira, 31 de julho. O pedido liminar de habeas corpus de Bruno foi negado no dia 1º de agosto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estudante

Medicina

morte

SP

PM

expulsão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda