DJ brasileiro é encontrado morto em Portugal após sete dias desaparecido

O DJ brasileiro Maycon Douglas, de 26 anos, foi encontrado morto em Nazaré, cidade costeira de Portugal. O corpo foi localizado na quarta-feira, 7, na Praia do Sul, após sete dias de buscas. A morte foi confirmada por um amigo nas redes sociais.

A família do jovem agradeceu as mensagens de carinho e solidariedade recebidas, pedindo respeito, compreensão e espaço neste momento delicado, conforme comunicado pelo amigo.

De acordo com a imprensa local, Maycon Douglas estava desaparecido desde 31 de dezembro. A polícia já havia encontrado o carro do brasileiro submerso em uma praia da região.

Corpo encaminhado para perícia

A Autoridade Marítima Nacional informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria. No local, a perícia vai determinar a causa da morte do DJ brasileiro.

Autoridades portuguesas seguem investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Última publicação nas redes sociais

O DJ Maycon Douglas acumulava mais de 40 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina. Em sua última publicação, ele refletiu sobre o encerramento do ano.

Ele escreveu: "Uma das datas com mais significado para mim é o Ano Novo… Por quê? Não sei. Talvez aquela sensação de recomeço, mesmo sabendo que, no fundo, está tudo igual", expressando seus pensamentos.