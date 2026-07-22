Diretor é afastado após Márcia Dantas sair ao vivo de programa

Apresentadora paraense Márcia Dantas deixou o telejornal Tempo Real ao vivo na última terça-feira (21/7), culminando no afastamento do diretor Diego Castro do comando da atração pela Jovem Pan. A crise nos bastidores que levou à saída de Dantas foi confirmada pela assessoria da emissora.

Apesar do afastamento, a assessoria da emissora informou que Diego Castro permanecerá no quadro de funcionários, sendo realocado para outras produções. Questionada pelo portal Metrópoles sobre o ocorrido, a Jovem Pan limitou-se a declarar que "o assunto está sendo tratado internamente" e que "não irá comentar assuntos internos".

Entenda o caso

A jornalista e apresentadora Márcia Dantas deixou a bancada do programa Tempo Real, da Jovem Pan News, durante a edição exibida na tarde da última terça-feira (21/7). Ela foi vista enxugando as lágrimas e visivelmente emocionada antes de deixar o estúdio, surpreendendo a audiência.

Informações divulgadas pelo portal F5, da Folha de S.Paulo, indicam que a saída ocorreu após um desentendimento nos bastidores com a direção da emissora. A ausência de Márcia exigiu que outros profissionais assumissem a condução do telejornal de forma improvisada.

Fontes ligadas à Jovem Pan confirmaram um conflito direto entre Márcia Dantas e o diretor Diego Castro. Imagens da transmissão registraram o momento em que a jornalista tentava conter a emoção antes de anunciar o intervalo comercial, deixando a bancada e não retornando para a apresentação do programa.

O futuro de Márcia Dantas e a situação de Diego Castro

A boa notícia para a audiência é que Márcia Dantas retornará à apresentação do programa nesta quarta-feira (22/7) e, conforme noticiado pela Folha de S. Paulo, planeja relatar o episódio ao setor de Recursos Humanos (RH) da empresa. O incidente ocorreu com Diego Castro atuando como substituto da diretora titular, Bruna Milan, durante seu período de férias, tendo assumido o comando do telejornal há apenas dois dias antes da polêmica.

O afastamento de Diego Castro foi primeiramente divulgado pelo jornalista Fefito e posteriormente confirmado pela assessoria de imprensa da Jovem Pan. Em nota oficial, a emissora reiterou que ele permanece no quadro de funcionários, mas não exercerá mais a função de diretor do Tempo Real, uma decisão diretamente ligada aos desdobramentos da saída de Márcia Dantas.