Direitos Humanos: País será melhor se empresas incorporarem ambiente diverso, diz ministra

Estadão Conteúdo

A ministra de Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, disse nesta segunda-feira, 15, que o País será melhor para todos se as empresas e corporações incorporarem um ambiente diverso. "Não somos inimigos das empresas. Elas podem escolher se serão violadores de direitos humanos ou agentes de transformação. O que queremos é as empresas do nosso lado."

Ela também apontou que a desigualdade mina o tecido social. "A desigualdade mina as condições da nossa democracia", afirmou, lembrando que o Rio de Janeiro passou por uma situação difícil em outubro. Naquele mês, cerca de 120 pessoas foram mortas em ação policial nos complexos da Penha e do Alemão.

Cotas raciais

Em relação à extinção de cotas raciais em Santa Catarina, afirmou: "No ano que vem teremos de fazer escolha pela democracia. Não tem como se as pessoas forem vistas pelos governantes como aquelas que precisamos ser exterminadas."

Macaé participa do evento "Democracia e Direitos Humanos: Empresas juntas por um Brasil mais igualitário", realizado na sede do BNDES, na região central do Rio de Janeiro.

Palavras-chave

Direitos Humanos

Macaé Evaristo

empresas

ambiente diverso
