Dino e Gilmar criticam operação no Rio que deixou mais de 100 mortos: 'lamentável', 'terrível'

Os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticaram nesta quarta-feira, 29, a operação que matou pelo menos 119 pessoas no Rio de Janeiro.

Dino chamou a operação de "circunstância terrível, trágica". O ministro também afirmou que o STF não pode "legitimar o vale-tudo com corpos estendidos e jogados no meio da mata". "Isso não é Estado de Direito"", criticou.

As declarações foram feitas no julgamento que discute a responsabilidade do governo do Paraná por danos causados a manifestantes em uma ação da polícia no Estado, em 2015.

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, classificou a operação no Rio como "lamentável episódio".

"A toda hora vivemos situações de graves ações policiais que causam danos às pessoas ou mesmo a morte de várias pessoas, como acabamos de ver nesse lamentável episódio do Rio de Janeiro", disse o decano.

Considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, a Operação Contenção, nos complexos da Penha e do Alemão, mirou a facção Comando Vermelho.