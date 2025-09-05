Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Dia do Irmão: por que a data é celebrada em 5 de setembro?

Estadão Conteúdo

Nesta sexta-feira, 5, é comemorado no Brasil o Dia do Irmão. A celebração foi lançada pela Igreja Católica para homenagear a Madre Teresa de Calcutá, freira que morreu em 5 de setembro de 1997.

A data é celebrada desde o aniversário de dez anos da morte da missionária, em 2007, e começou devido ao uso do termo "irmão" no sentido de "próximo", no sentido religioso. Com o tempo, passou a ser celebrada a irmandade no sentido familiar e consanguíneo.

Não há um registro que oficialize a data no País - o Dia do Irmão não é uma data inserida em nenhum calendário oficial da esfera pública. Mas foi adotada, principalmente pelos católicos, para homenagear os irmãos.

Em outros países, a celebração acontece em datas diferentes. Nos Estados Unidos, o Dia do Irmão é comemorado em 10 de abril. Na Europa é celebrado em 31 de maio - Portugal é um dos países europeus onde a comemoração se tornou mais comum. Na Índia, é comemorado em agosto, em dia variável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia

Irmão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda