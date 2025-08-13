Capa Jornal Amazônia
Dia 15 de agosto é feriado? Confira locais

No Pará, o feriado comemora a adesão do Estado à independência do Brasil, em 1823

Estadão Conteúdo
fonte

Neste ano, quatro feriados nacionais caem aos domingos (Freepik)

Não há nenhum feriado nacional no mês de agosto, mas na próxima sexta-feira, dia 15, é feriado em algumas cidades e Estados brasileiros, por diferentes motivos locais.

Em Tocantins é feriado estadual para celebrar o dia do Senhor do Bonfim. No Pará, o feriado comemora a adesão do Estado à independência do Brasil, em 1823.

Em Belo Horizonte-MG é feriado municipal por causa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Já em Fortaleza-CE se comemora o dia de Nossa Senhora da Assunção.

Fora das capitais também há feriados municipais nesta sexta-feira. Em Jundiaí é celebrada a festa de Nossa Senhora do Desterro; em Maringá (PR), o Dia de Nossa Senhora da Glória; em Ipatinga, Ouro Preto e Patos de Minas, todas em Minas Gerais, pelo Dia de Assunção de Maria, e em Vitória da Conquista-BA, o feriado é pelo Dia de Nossa Senhora das Vitórias.

O próximo feriado nacional será a Independência do Brasil, no dia 7 de setembro.

